Aleks Syntek !! Joyeux anniversaire! – Actualités musicales

Aujourd’hui c’est l’anniversaire de cette personnalité publique talentueuse qui a marqué les années et dont les chansons nous ont inspirés et même fait pleurer, nous vous présentons quelques curiosités pour l’anniversaire de notre bien-aimé Aleks Syntek.

Son nom est en fait Raúl Alejandro Escajadillo Peña, plus connu sous le nom d’Aleks Syntek, né le 29 septembre 1969, donc si les comptes ne nous font pas défaut, le musicien bien-aimé a 52 ans.

Aleks Syntek Ils sont reconnus pour être un grand chanteur et auteur-compositeur et non seulement cela, mais il est également un grand producteur mexicain qui a obtenu sept nominations aux Latin Grammy Awards, a également obtenu une nomination aux Grammy cinq nominations aux Latin MTV Awards et non seulement cela, mais il a également remporté deux merveilleux Latin Billboard Awards.

Aleks Syntek a composé de si merveilleuses chansons et a également collaboré avec des artistes nationaux et internationaux détaillés qui ont définitivement inspiré tant de personnes et de musiciens. Ses paroles sont généralement uniques, originales et très inspirantes, des chansons qui nous ont fait pleurer mais qui nous ont aussi fait tomber amoureux et nous ont sûrement fait pleurer à nouveau pour être tombé amoureux mais ce n’est pas le but, le fait est qu’Aleks Syntek est un musicien très talentueux qui a laissé sa marque et que ses chansons ont été définitivement entendues, entendues et continueront à être entendues à travers les différentes générations car ce sont des compositions originales et uniques pleines d’amour.

Aleks Syntek Il a commencé à jouer de la guitare quand il était enfant, alors qu’il n’avait que six ans mais en réalité son majordome a toujours dit que c’était du piano et bien, il suffit vraiment de voir comment il joue du piano pour le savoir c’est sa passion c’est la musique et le piano.

Aleks Syntek Il a commencé dans le monde du divertissement grâce à un programme pour enfants appelé Chiquilladas, mais en réalité, la musique a toujours été son truc. Dans de nombreuses interviews, le chanteur a avoué qu’il déteste le reggaeton et qu’il ne supporte pas le reggaeton.

Un autre fait curieux est que le chanteur et musicien mexicain était un ambassadeur de bonne volonté de l’UNICEF au Mexique, mais cela a été arrêté à la suite du scandale qui a éclaté il y a quelques années à peine.

Quoi qu’il en soit, nous aimons le chanteur et nous sommes sûrs que son talent continuera à faire tomber de plus en plus de gens amoureux de lui, de sorte que son public s’agrandit encore.