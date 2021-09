Aleks Syntek rompt le silence sur les allégations de harcèlement sexuel

Le chanteur a évoqué le sujet aussi peu de fois et a reconnu que la lecture de notes sur ce prétendu harcèlement d’un mineur l’affectait beaucoup.

“J’ai passé un très mauvais moment émotionnellement, c’était horrible de voir les notes et ce qui était exprimé par des amis qui me connaissent depuis que je suis enfant”, a-t-il reconnu.

Aleks Syntek. (Luis Ortiz / Clasos / Luis Ortiz / Clasos)

Le musicien, père de Natalia et Matías, a expliqué qu’il préférait ne pas user de son droit de réponse sur instruction de son équipe et après avoir obtenu des conseils juridiques.

«Quand j’ai reçu des conseils, ils m’ont dit:« N’exigez pas, ne crachez pas, ne vous défendez pas ou quoi que ce soit, mieux vaut rester silencieux. C’est très moche de ne pas avoir le droit de répondre, mais plus j’en parlais, plus ça allait grossir et il valait mieux le contenir car ça me faisait beaucoup de mal”, a-t-il déclaré.

Finalement, Syntek Il a expliqué qu’il n’avait jamais foulé un tribunal, car jamais aucun procès n’avait été intenté contre lui, cependant, il regrettait la mauvaise image qui s’était créée de lui dans d’autres pays.

«Je ne suis jamais allé au tribunal, il n’y a pas eu de véritable accusation. Je crois que le public mexicain ne l’a pas acheté et les expressions d’affection et de soutien des gens pour moi ont été très importantes au Mexique, mais à l’étranger, ils m’ont beaucoup blessé parce que l’idée qu’ils sont restés aux États-Unis, en Colombie, Au Venezuela, en Argentine et en Espagne de moi, c’est que ‘Ce type me harcelait'”, a-t-il déclaré.