Aleksander Ceferin attaque les “ serpents ” de la Super League européenne, le chef “ menteur ” de la Juventus et Ed Woodward de Manchester United, le président de l’UEFA prévient que les joueurs seront bannis de l’Euro et de la Coupe du monde

Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a réitéré sa position selon laquelle tout joueur participant à la Super League européenne sera interdit de représenter ses équipes nationales.

Lors d’une journée censée être consacrée à l’annonce de la Ligue des champions d’un tournoi de 32 à 36 équipes, Ceferin a attaqué les “ serpents ” impliqués dans l’ESL, en distinguant le chef de la Juventus, Andrea Agnelli, et le dirigeant de Man United, Ed Woodward.

Ceferin est intervenu sur ceux impliqués dans les plans de la Super League européenne

La proposition a été largement condamnée par un certain nombre de fans, d’experts et même de certains joueurs, l’UEFA et la FIFA étant fermement opposées à la tentative des plus grands clubs du jeu de former leur propre ligue.

Et s’exprimant lors d’une conférence de presse Zoom fortement exprimée en Suisse, Ceferin a condamné les propriétaires de clubs impliqués dans ce projet ambitieux.

“L’UEFA et le monde du football sont unis contre la proposition égoïste et déshonorante que nous avons vue au cours des dernières 24 heures de la part de quelques clubs européens uniquement alimentés par la cupidité”, a-t-il déclaré.

«Les joueurs qui joueront dans les équipes qui pourraient jouer dans la ligue fermée seront interdits de jouer la Coupe du monde, et donc ils ne seront pas en mesure de représenter les équipes nationales à aucun match.

Ceferin a riposté contre Daniel Levy et John W Henry, et en particulier le directeur général de Man United, Woodward

«À mon avis, cette idée est un crachat face à tous les amateurs de football, ainsi qu’à notre société. Nous ne leur permettrons donc pas de nous l’enlever.

«Non seulement le monde du football, mais la société et les gouvernements sont unis. Cela fait partie de notre culture. Nous sommes tous unis contre cette absurdité de projet.

«Nous avons la FA anglaise, la fédération espagnole, la fédération italienne, la Premier League, la Liga, la Serie A et la FIFA, unanimement opposées à ces plans cyniques qui vont complètement à l’encontre de ce que devrait être le football.

«Nous sommes tous unis contre cette absurdité de projet. Plan cynique, complètement contre ce que devrait être le football. Nous ne pouvons pas et ne permettrons pas que cela change.

«Le plus grand sport est basé sur la compétition ouverte, l’intégrité et le mérite sportif et nous ne permettrons jamais que cela change.»

Ceferin a réservé une condamnation spécifique pour Agnelli de la Juventus, ainsi que pour le directeur général de Manchester United, Woodward.

«Si je commence par Ed Woodward, il m’a appelé jeudi soir dernier pour me dire qu’il était très satisfait des réformes et qu’il les soutenait pleinement», a-t-il déclaré.

«La seule chose dont il veut parler était le fair-play financier, alors qu’il avait manifestement déjà signé quelque chose d’autre.

Man United est l’un des principaux acteurs du projet de création de la ligue séparatiste

Et sur Agnelli, «la plus grande déception de toutes», il a ajouté: «Je n’ai jamais vu une personne qui mentirait autant de fois, avec autant de persistance que lui. C’est incroyable. Nous ne savions pas que nous avions des serpents si près de nous, maintenant nous le savons.

«J’ai vu beaucoup de choses dans ma vie, j’ai été criminaliste pendant 24 heures. J’ai vu beaucoup de gens, je n’ai jamais vu personne comme ça.

«La Super League n’est qu’une question d’argent, d’argent de la douzaine, je ne veux pas les appeler une sale douzaine, mais l’UEFA consiste à développer le football et à financer ce qui devrait être financé, que notre football, notre culture survivent et certaines personnes. ne le comprends pas.