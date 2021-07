Aleksander Ceferin ne soutiendra pas la célébration d’une autre Eurocup multi-sites

09/07/2021 à 18:37 CEST

Paula B. Navarro

Le président de l’UEFA, Aleksander céférine a assuré dans une interview pour BBC Sport que “non” soutiendra la célébration d’un autre championnat d’Europe avec des sites dans de nombreux pays, comme l’actuel, puisqu’il considère que ce n’est pas juste pour les joueurs ou pour les fans.

L’Euro 2020 s’est déroulé dans 11 villes : Londres, Glasgow, Amsterdam, Copenhague, Saint-Pétersbourg, Séville, Munich, Bakou, Rome, Bucarest et Budapest. Le lieu de la demi-finale et de la finale de ce dimanche entre l’Angleterre et l’Italie est Londres, à Wembley. Bien que le multisite soit une idée séduisante, dans la pratique, il a obligé certaines équipes et supporters à se rendre endroits les plus éloignés du continent, comme Bakou, représentant un cauchemar logistique.

Ainsi, le président de l’UEFA a soutenu l’idée qu’une Europe avec plusieurs sites ne devrait plus être produite. “Je ne le supporterais plus. C’est un trop grand défi. D’une certaine manière, il n’est pas exact que certaines équipes doivent parcourir plus de 10 000 kilomètres, tandis que d’autres n’en doivent parcourir que 1 000 », a-t-il déclaré à BBC Sport.

“Ce n’est pas juste pour les fans, qu’ils devaient être à Rome un jour et à Bakou le lendemain, ce qui représente un vol de quatre heures et demie. Nous avons dû beaucoup voyager, dans des pays avec des juridictions différentes, des devises différentes, des pays de l’Union européenne et en dehors de l’Union européenne, donc ce n’était pas facile », a-t-il déclaré.

L’équipe du Pays de Galles est un exemple clair de ce cauchemar logistique, ils ont joué deux fois à Bakou avant de s’envoler pour Rome pour leur dernier match de poule et à Amsterdam pour les huitièmes de finale. Le défenseur Chris Gunter critique l’UEFA pour le format, décrivant le tournoi comme une “blague” sur son profil Instagram. “Chaque pays avait des fans partout où il allait, (pas le Pays de Galles) à part les 350 qui ont enfreint les réglementations de l’État et vidé leurs comptes bancaires pour être là, vous et nous méritions plus de ce tournoi de farces “a déclaré le joueur après son élimination en huitièmes de finale face au Danemark.

L’idée que cette Eurocup avait plusieurs sites est venue de l’ancien président de l’UEFA Michel Platini comme une célébration de la 60e anniversaire du tournoi. “C’est un format qui a été décidé avant ma prise de fonction et je le respecte. C’est une idée intéressante, mais c’est difficile à mettre en œuvre et je ne pense pas qu’on la refera” Expliqua Ceferin.

Malgré son opposition à cette idée, Ceferin pense que cela a été un Euro “spécial”. “Je m’en souviendrai comme du début de la normalité et du retour des supporters. Je n’ai jamais vu un Euro aussi dramatique que celui-ci, avec de grands matchs et des résultats surprenants”, a-t-il souligné.

Aleksander Ceferin a également rappelé la Moment « terrifiant » de l’effondrement du danois Christian Erikson après avoir subi un arrêt cardiaque lors du premier match de son équipe nationale contre la Finlande. “Nous étions tous complètement choqués, mais d’une certaine manière, c’était bien que cela se produise dans un match de football de haut niveau car les ambulanciers étaient là en 20 secondes et cela lui a sauvé la vie”, a-t-il déclaré.

“Dieu merci, il va bien. Il était important de montrer du respect pour lui et l’équipe de médecins, qui ont réagi de manière fantastique. J’ai vu les joueurs danois se rassembler encore plus après cet incident, ils ont également réagi à l’incident de manière fantastique, notamment le capitaine, Simon Kjaer, et je dois dire que j’ai été touché par leur réaction”, a conclu le président de l’UEFA.

Le lieu qui a été choisi pour la L’Euro 2024 a été l’Allemagne, qui a réussi à l’emporter sur la Turquie dans le processus d’appel d’offres, les matchs se joueront dans 10 villes. Le dernier grand tournoi de football organisé dans ce pays a été la Coupe du monde 2006.