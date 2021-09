Aleksandr ‘s1mple’ Kostyliev obtient son propre documentaire ‘Counter-Strike’

Aleksandr ‘s1mple’ Kostyliev est l’un des joueurs les plus décorés de Counter-Strike: Global Offensive, et un nouveau documentaire vient de sortir mettant en lumière sa carrière.

S1mple Formula, produit par l’équipe NAVI de Kostyliev, est un documentaire retraçant son parcours vers Counter-Strike professionnel et ce qui le distingue des autres joueurs. Il comprend des entretiens avec des coéquipiers anciens et actuels, des entraîneurs, des amis, des commentateurs, des analystes et la famille de Kostyliev. Avec un peu moins de deux heures, S1mple Formula est un regard incroyablement approfondi sur l’une des plus grandes stars de Counter-Strike: Global Offensive.

“Je me souviens du moment où nous venons de signer un contrat en 2016”, a déclaré Yevhen Zolotarov, de NAVI, via Dot Esports. « Honnêtement, maintenant, il est difficile de croire que c’était il y a déjà cinq ans. Pour l’industrie de l’esport, cinq ans, c’est une période assez longue.

Découvrez par vous-même le teaser de S1imple Formula ci-dessous.

Chacun de nous voit @s1mpleO différemment. @dev1ce, @Sadokist, @Thorin, casters et analystes, parents, coéquipiers, entraîneur d’équipe – nous leur avons tous parlé pour essayer de comprendre la formule simple. 🎥 : https://t.co/tMkSgsrtAJ pic.twitter.com/s0jHIB8Rkp – NAVI (@natusvincere) 8 septembre 2021

Le documentaire complet est sur YouTube pour ceux qui souhaitent tout savoir sur la vie et les épreuves de ce joueur légendaire.

Nous ne voyons pas souvent de profils de stars de l’esport, alors espérons que ce n’est que le premier d’une longue série.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

10 problèmes involontairement hilarants qui ont en fait amélioré un jeu vidéo