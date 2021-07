Alena veut quitter Barcelone pour Getafe, déclare Angel Torres

in

Le président de Getafe, Angel Torres, a déclaré que Carles Alena voulait sceller un déménagement permanent dans son club et il espère qu’un accord pourra être conclu avec Barcelone.

Alena a passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt au Coliseum Alfonso Perez, et il semble qu’il puisse maintenant s’y rendre définitivement.

Voici ce que Torres a à dire :

« L’opération d’Aleñá est en attente sur celle de Messi. Le garçon veut venir à Getafe et Barcelone le sait. Je pense que cela aura une fin heureuse”, a-t-il déclaré. “Je négocie directement avec Barcelone et j’espère qu’Aleñá est là avant d’aller à La Manga.” Origine | Journal Sportif

Le rapport ajoute qu’Alena pourrait opter pour des frais d’environ 8 millions d’euros et que le Barça pourrait décider d’inclure une option de rachat dans l’accord.

Le contrat d’Alena expire en 2022 et il a toujours semblé qu’il pourrait déménager après avoir eu du mal à avoir un impact au Barça et s’être prêté deux fois au Real Betis et à Getafe.

Le milieu de terrain semble donc être le dernier joueur à partir alors que la refonte estivale se poursuit avant la nouvelle campagne de la Liga.