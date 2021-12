Aleph.im et Ubisoft proposent des NFT jouables aux jeux AAA

Aleph.im Quartz, les joueurs peuvent acquérir des NFT dynamiques appelés Digits et les utiliser dans le jeu AAA d’Ubisoft, Ghost Recon Breakpoint de Tom Clancy.

Une étape importante dans les jeux vidéo

Les joueurs pourront réclamer des NFT jouables représentant des équipements, des armes et d’autres actifs du jeu pour la première fois dans un jeu vidéo grand public. Ils peuvent également vendre des chiffres sur Rarible et Objkt, où d’autres joueurs éligibles peuvent les acheter.

Aleph.im stockera les métadonnées NFT sur son système de stockage entièrement décentralisé de plus de 70 nœuds. La blockchain Tezos (XTZ / USD) suivra toutes les propriétés NFT. Aleph.im stockera et générera les métadonnées de ces NFT en toute sécurité via ses microVM. Cela inclut la description de l’objet, les noms des propriétaires actuels et anciens, et une vidéo de l’objet en jeu.

Cela permettra également à quiconque de vérifier de manière fiable l’historique des métadonnées, ce qui sera incroyablement utile pour les plates-formes NFT Rarible et Objkt.

Jonathan Schemoul, fondateur et PDG d’aleph.im, a déclaré :

L’intégration de NFT dans un jeu grand public change la donne pour NFT. Les NFT dynamiques n’ont jamais été créés auparavant et c’est la première fois que les NFT évolueront au fil du temps car ils sont utilisés par divers joueurs du jeu. Aleph.im est fier d’être à l’avant-garde de cette nouvelle ère où la technologie blockchain et les solutions décentralisées pour NFT jouent un rôle essentiel dans les jeux traditionnels.

Éliminer la dépendance aux entités centralisées

En éliminant la dépendance, les actifs numériques soutenus par NFT deviennent plus privés, sécurisés et efficaces. Ils sont également moins vulnérables aux cyberattaques. La technologie évolutive d’Aleph.im a permis la création de NFT dynamiques avec des métadonnées qui évoluent au fur et à mesure qu’elles passent d’un joueur à l’autre.

Il s’agit d’un nouveau développement puisque traditionnellement, les NFT ont tendance à être statiques et ne changent pas de caractéristiques après avoir été transférés. Par exemple, la technologie d’Aleph.im permettra aux joueurs de voir le propriétaire précédent de tous les objets récupérés, y compris les noms et les réalisations.

Didier Genevois, directeur technique Blockchain chez Ubisoft, ajoute :

Avec Ubisoft Quartz, nous faisons le premier pas pour tirer parti de l’approche décentralisée de la blockchain pour ouvrir de nouvelles opportunités à nos joueurs en les transformant en véritables acteurs de nos jeux. Pour tenir la promesse de la technologie, nous avions besoin que les joueurs possèdent leur Digit et puissent laisser leur empreinte sur leur jeu préféré. Le rôle d’Aleph.im a joué un rôle déterminant dans la construction de cette expérience en nous permettant de décentraliser le stockage des actifs vidéo et des métadonnées de Digits.

