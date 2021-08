Aleph.im introduit l’indexation décentralisée pour la blockchain Solana » CryptoNinjas ⋆ Crypto new media

Aleph.im, un réseau de stockage et de calcul décentralisé cross-blockchain, a annoncé aujourd’hui la sortie de l’indexation décentralisée pour la blockchain Solana.

La blockchain Solana est pilotée par le parallélisme intra-shard, capable de traiter des milliers de contrats intelligents à la fois, et par Proof of History, une méthode de chronométrage distribué déverrouillant une faible latence.

Jusqu’à présent, les applications construites sur Solana devaient s’appuyer sur leurs propres solutions d’indexation centralisées nécessitant des coûts élevés pour le matériel physique, des connexions Internet incroyablement rapides et une puissance de calcul. Aleph.im est une solution décentralisée qui fournit une puissance de calcul (Machines Virtuelles) pour gérer toutes les indexations.

Comme le réseau exécute 50 nœuds indépendants, les machines virtuelles peuvent évoluer automatiquement à la demande et les index seront synchronisés selon les besoins sur les nœuds. Plus tard cette année, des nœuds de ressources supplémentaires contribueront à décupler le nombre de nœuds dans le réseau Aleph.im.

Solana + Aleph

« La disponibilité des données fait partie intégrante de la construction d’un monde Web3 convivial et les services d’indexation décentralisés joueront un rôle important dans cette transition », déclare Anatoly Yakovenko, PDG de Solana Labs.

Ayant développé des solutions pour Ubisoft, Polygon, Synaps et Request, Aleph.im a pour mission d’aider n’importe quel protocole et DApp à se décentraliser jusqu’au dernier kilomètre, permettant une transition en douceur vers le Web 3.

Au-delà d’une couche d’infrastructure solide, Aleph.im a développé des composants modulaires au-dessus de leur système qui offrent un avantage en offrant des solutions d’indexation vraiment décentralisées et conviviales pour les blockchains.

« Nous sommes très heureux d’aider les applications basées sur Solana à réduire les coûts et à profiter d’une meilleure récupération de données et d’une requête de données facile pour leurs utilisateurs », déclare Jonathan Schemoul, PDG d’Aleph.im. « Avec la solution de stockage et d’indexation décentralisée aleph.im, les projets sur Solana peuvent évoluer vers une décentralisation complète et nous espérons aider davantage de protocoles et d’écosystèmes à atteindre la même chose ».

Afin d’aider les projets à accélérer vers une décentralisation complète, Aleph.im propose un développement et une mise en œuvre gratuits et limités dans le temps des points de terminaison GraphQL à tous les projets au sein de l’écosystème Solana.

Déjà, plus de huit projets basés sur Solana ont déjà commencé à travailler avec les développeurs d’Aleph.im pour intégrer cette solution d’indexation, avec d’autres à venir.

Raydium

Des projets comme Raydium, un teneur de marché automatisé construit sur le Solana, est un exemple de bénéfice de la solution d’indexation d’Aleph.im, les aidant à fournir des données riches à leurs utilisateurs telles que les échanges de jetons historiques, la fourniture de liquidités, les prix des jetons, le volume total sur les paires de trading. , et TVL pour leurs pools de fusion.

« Les outils d’indexation d’Aleph seront déterminants pour le succès de Solana et alimentent actuellement toutes les analyses de Raydium », déclare AlphaRay, responsable de Raydium.