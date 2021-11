Aleph.im lance Serum Markets pour examiner une grande quantité de données

Aleph.im, un fournisseur d’indexation décentralisé et un réseau informatique cross-blockchain, a lancé Serum Markets pour mieux analyser les énormes volumes de données et de fonds provenant des différents utilisateurs finaux de l’écosystème, a appris Invezz dans un communiqué de presse. Serum est un protocole DeFi supérieur à Solana (SOL / USD), qui offrira également une plus grande visibilité aux investisseurs.

Enrichir les analyses de Solana

Le lancement place Aleph au même niveau que les plus grands acteurs de l’écosystème Solana DeFi. À l’avenir, les projets pourront se connecter aux données Project Serum à l’aide de la technologie aleph.im, enrichissant ainsi le paysage analytique de Solana DeFi.

Le sérum TVL est à 1,69 milliard de dollars

Serum dispose d’un carnet d’ordres à cours limité central entièrement chaîné qui fournit des liquidités aux traders. Son TVL s’élève actuellement à 1,69 milliard de dollars. La nouvelle solution d’indexation permettra aux utilisateurs d’accéder à l’historique de trading, aux données de trading historiques de DeFi et aux statistiques sur les créateurs et les preneurs pour des informations supplémentaires et une visibilité accrue.

JHL, développeur collaborateur pour Project Serum, a déclaré :

Nous sommes ravis de collaborer étroitement avec aleph.im sur leurs solutions d’analyse et d’indexation pour Serum. Il est difficile d’exagérer l’importance de ces types d’outils pour la croissance des écosystèmes.

Jonathan Schemoul, fondateur d’aleph.im, a déclaré :

Nous sommes ravis d’étendre nos solutions d’indexation et nos tableaux de bord d’analyse à Serum, le protocole d’infrastructure de liquidité pour des dizaines de programmes DeFi construits sur la blockchain Solana, afin d’offrir aux utilisateurs, commerçants et investisseurs institutionnels une plus grande visibilité sur l’écosystème by Solana DeFi.

Une alternative viable à l’indexation centralisée

Aleph.im est une excellente alternative pour les projets qui reposent actuellement sur des solutions d’indexation centralisées ou qui n’utilisent pas du tout l’indexation en raison de la complexité de Solana. Il nécessite une connexion Internet extrêmement rapide, entraîne des coûts matériels physiques élevés et demande une grande puissance de calcul.

Parmi les multiples protocoles DeFi de Solana qui ont déjà bénéficié de l’indexation décentralisée d’aleph.im figurent Orca, Sabre et Raydium.

Remplacement du cloud computing centralisé

Aleph.im est une plate-forme cloud distribuée dont la mission est de remplacer le cloud computing centralisé traditionnel en fournissant des solutions d’indexation sans serveur fiables, un stockage de fichiers et des services informatiques.

Tout le monde peut utiliser l’API ouverte d’aleph.im et GraphQL pour effectuer les dernières opérations dans Serum dans des projets de recherche ou des DApps. Serum Market fournira aux utilisateurs finaux des informations précieuses, leur permettant de prendre de meilleures décisions commerciales et d’investissement.

