Aleph.im, une plate-forme de partage de fichiers décentralisée, a lancé une dApp qui permet aux utilisateurs de sauvegarder automatiquement les données sous-jacentes à leurs jetons non fongibles, ou NFT, sur un réseau décentralisé et résistant à la censure.

Le concept des NFT a généré un buzz considérable ces dernières semaines en raison de leur application pour l’achat et la vente d’art numérique. Le jeton immuable se présente comme la représentation unique et non contrefaisante d’une œuvre d’art spécifique, même si l’œuvre d’art spécifique est entièrement numérique et peut être copiée par n’importe qui. Bien que ce problème soit souvent souligné par les critiques de NFT, parfois, le problème inverse existe.

En règle générale, les fichiers NFT sont créés et hébergés sur le système de fichiers interplanétaire, ou IPFS, un réseau de stockage décentralisé. Les fichiers stockés sur IPFS sont immuables et incensibles, ce qui en fait un excellent emplacement pour stocker l’art sous-jacent d’un NFT. Cependant, les jetons pointent parfois vers des solutions de stockage de fichiers centralisées, y compris Amazon S3.

Les NFT stockés de manière centralisée sont l’endroit où Aleph entre avec son DApp, permettant à toute personne détenant un tel NFT de le sauvegarder facilement sur le réseau distribué. Jonathan Schemoul, fondateur d’Aleph, a déclaré à Cointelegraph que ce système protège le propriétaire du NFT si le fichier sous-jacent est supprimé ou modifié. Le DApp prend un instantané qui persiste quoi qu’il arrive au fichier d’origine.

Le stockage du fichier sous-jacent d’un NFT sur des systèmes de stockage centralisés signifie que son créateur peut toujours choisir de modifier ou de supprimer l’élément d’art numérique. La longévité du fichier peut également être source de préoccupation, car le compte du fournisseur d’hébergement peut être fermé par la plate-forme en raison d’un certain nombre de problèmes.

La contradiction de stockage de fichiers a été illustrée par James Prestwich, co-fondateur de Summa, qui est responsable de ce qui pourrait être le premier «tirage de tapis NFT» en décembre. Eli Krenzke, chercheur chez Polychain, avait acheté le NFT du tweet de Prestwich, que Prestwich a rapidement supprimé. Alors que l’épisode particulier était considéré comme une blague visant à prouver un point, le problème pourrait être sérieux pour les NFT beaucoup plus chers.

L’application d’Aleph ne prend actuellement pas en charge l’enregistrement des tweets, a déclaré Schemoul, « mais nous pourrions l’ajouter s’il y avait un besoin. » La solution d’hébergement fonctionnerait en référençant le lien du tweet, et «ce serait assez facile à ajouter, car tout le backend est là», a ajouté Schemoul.

Par rapport au stockage via IPFS, l’équipe Aleph affirme que sa solution est plus résiliente, car le contenu du réseau IPFS devrait être «épinglé» pour être toujours accessible, un service généralement fourni par des plates-formes centralisées. La plate-forme Aleph prend en charge les NFT de SuperRare, Rarible et OpenSea, bien que les jetons doivent effectivement exister en tant que NFT et non en tant que menthes sans gaz suivies en interne par les plates-formes.