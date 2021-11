Alephium clôture une prévente de 3,6 millions de dollars | Invezz

Alephium, la première blockchain opérationnelle fragmentée offrant évolutivité, efficacité énergétique améliorée et contrats intelligents inspirés de l’ETH pour les technologies de base éprouvées de Bitcoin (BTC/USD), a lancé son réseau principal deux mois seulement après avoir annoncé la clôture de la prévente de 3,6 millions de dollars, selon Invezz. d’un communiqué de presse.

Cheng Wang, développeur principal d’Alephium, a déclaré :

Après plus de 3 ans de développement sous le radar, nous sommes fiers d'annoncer la sortie d'Alephium Mainnet. Il est conçu pour prendre en charge des protocoles et des applications décentralisés puissants, évolutifs et faciles à utiliser. Nous invitons la communauté des développeurs et des mineurs à se joindre à nous pour améliorer l'écosystème, un projet à la fois.

À propos du réseau principal, Cheng Wang a ajouté :

Alephium propose un tout nouveau paradigme de programmation pour les applications décentralisées, idéal pour les DeFI sécurisés et orientés performances. En tirant parti de la machine virtuelle personnalisée d’Alephium, les DApps peuvent désormais bénéficier de la sécurité offerte par le modèle UTXO avec état sans sacrifier la puissance et l’expressivité des contrats intelligents.

Propulsé par une architecture de partitionnement unique

Le réseau principal revendique un nombre impressionnant d’innovations blockchain. Alimentée par l’architecture unique de fragmentation BlockFlow, la blockchain Alephium est basée sur des transactions UTXO avec état. La facilité d’utilisation d’Alephium est assurée par des transactions natives entre fragments en une seule étape, comme une blockchain à chaîne unique avec équilibrage de charge des transactions.

Algorithme de consensus « Preuve de moins de travail »

L’algorithme de consensus de la plate-forme, surnommé « Proof of Less Work », est une combinaison intelligente d’économie symbolique et de travail physique. Par rapport aux protocoles PoW standard, il garantit une empreinte énergétique réduite.

Combiner les avantages de l’UTXO et des modèles de compte

Le plus grand avantage de l’algorithme est peut-être son modèle UTXO avec état, qui combine les avantages du modèle de compte et du modèle UTXO. Il permet des contrats intelligents P2P sans confiance en permettant de regrouper plusieurs participants et appels en une seule transaction de contrat intelligent.

Une solution de pointe pour les problèmes critiques avec des applications décentralisées

La machine virtuelle innovante est une solution de pointe à une multitude de problèmes critiques auxquels sont confrontées les plates-formes dApps aujourd’hui. De plus, ses éléments supplémentaires améliorent les performances et protègent contre les attaques de sécurité.

Alephium garantit non seulement une plus grande efficacité énergétique et de meilleures performances, mais se concentre également sur l’accessibilité et la convivialité. C’est la plate-forme idéale pour prendre en charge les protocoles ouverts et les dApps.

