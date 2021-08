Alerte à la bombe à Antilia : la NIA examinera les téléphones saisis au chef des moudjahidines indiens emprisonnés

in

Le SUV appartenait à un homme d’affaires Mansukh Hiren qui aurait été assassiné sur les instructions de Vaze.

L’équipe de l’Agence nationale d’enquête (NIA) a pris en sa possession deux téléphones portables récupérés du chef présumé des moudjahidines indiens Tehseen Akhtar dans le cadre de l’affaire de l’alerte à la bombe d’Antilia. Tehseen Akhtar est actuellement détenue à la prison de Tihar. Apparemment, alors qu’Akhtar a accepté que les téléphones lui appartenaient, il a nié avoir envoyé les messages à l’aide de l’application Telegram. Certains messages avec le groupe terroriste Jaish-ul-Hind revendiquant la responsabilité des explosifs trouvés dans un SUV garé devant la maison de Mukesh Ambani ont été envoyés par téléphone via l’application Telegram.

La NIA a récupéré les téléphones du bureau de la cellule spéciale de la police de Delhi la semaine dernière. Selon un rapport d’Indian Express, la NIA examine des preuves contre un officier supérieur de la police de Mumbai et demandera par la suite l’autorisation de son arrestation.

Les téléphones ont été retrouvés avec Akhtar lors d’une opération de recherche menée par les autorités de la prison de Tihar et la cellule spéciale de la police de Delhi le 11 mars. Les policiers n’ont toutefois identifié personne qui aurait pu lui fournir le téléphone.

Lors de son interrogatoire, Akhtar aurait affirmé que les téléphones étaient également utilisés par six autres détenus, dont un membre d’Al-Qaïda dans le sous-continent indien (AQIS).

La NIA a jusqu’à présent arrêté plusieurs policiers de Mumbai dans cette affaire, notamment l’inspecteur adjoint Sachin Waze, l’inspecteur adjoint Riyaz Kazi, l’inspecteur Sunil Mane et l’agent Vinayak Shinde. La police de Mumbai les a déjà tous licenciés. Un ACP à la retraite et “spécialiste des rencontres” Pradeep Sharma a également été arrêté dans cette affaire. Outre ces officiers, le feuilleteur d’histoire Santosh Shelar, son assistant Anand Jadhav, le bookmaker Naresh Gaur ainsi que Manish Soni et Satish Mothkuri qui sont des associés de Pradeep Sharma ont également été arrêtés.

