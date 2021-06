Alerte à la bombe à Antilia: Pradeep Sharma, ancien spécialiste des rencontres à Mumbai et leader de Shiv Sena, arrêté après des raids de la NIA

Le raid de la NIA est intervenu après l’arrestation de Santosh Shelar plus tôt cette semaine. Les rapports ont affirmé qu’il pourrait y avoir un lien entre Shelar et Sharma.

L’Agence nationale d’enquête (NIA) a arrêté le chef de Shiv Sena et ancien spécialiste des rencontres de la police de Mumbai, Pradeep Sharma, dans le cadre de l’affaire de la peur de la bombe Antilia. Plus tôt dans la journée, l’agence a effectué une descente dans sa résidence à Andheri. La NIA et le personnel armé du CRPF sont arrivés à la résidence de Sharma à 5 heures du matin et ont mené des recherches pendant environ six heures. Il a ensuite été emmené au bureau de la NIA pour interrogatoire.

Le raid de la NIA est intervenu après l’arrestation de Santosh Shelar plus tôt cette semaine. Les rapports ont affirmé qu’il pourrait y avoir un lien entre Shelar et Sharma.

On dit souvent que Sharma est le mentor de l’ancien inspecteur adjoint Sachin Vaze, qui est le principal accusé dans l’affaire. Certains responsables de la NIA ont déclaré qu’ils avaient “des indices définitifs selon lesquels Vaze avait été aidé par Sharma dans le meurtre de Mansukh Hiran”.

L’affaire est liée au stationnement d’un SUV avec 20 bâtons de gélatine près de la résidence d’Ambani. Il a été affirmé que les bâtons avaient été achetés par le biais du contact de Pradeep Sharma. Le SUV appartenait à l’homme d’affaires Mansukh Hiran qui aurait ensuite été assassiné par Vaze.

La NIA avait laissé entendre que Sharma avait rencontré les accusés qui étaient détenus après le crime. Ils ont affirmé qu’il essayait d’aider Vaze. Sachin Vaze avait par la suite affirmé que l’ancien ministre de l’Intérieur du Maharashtra, Anil Deshmukh, lui avait demandé de collecter Rs 100 crore chaque mois dans les restaurants de la ville.

Pradeep Sharma avait quitté son poste de policier en 2019 pour contester les sondages de l’Assemblée sur un ticket Shiv Sena mais a perdu.

Officier par lots de 1990 du cadre du Maharashtra, le service de Vaze a été réintégré en juin 2020 par le gouvernement de Maha Vikas Aghadi après une interruption de 16 ans en raison d’une suspension dans une affaire liée à la mort en détention de Khwaja Yunus, un accusé dans l’attentat à la bombe de Ghatkopar. de 2002. Après son retour, il a été nommé à la tête de la Crime Intelligence Unit (CIU) qui est une branche d’élite de la Mumbai Crime Branch.

