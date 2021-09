Alerte à la bombe à Antilia: Sachin Waze est revenu pour vérifier s’il avait oublié sa carte d’identité de police dans le SUV, selon l’acte d’accusation de la NIA

in

Sachin Waze est revenu sur les lieux deux heures après y avoir garé un SUV, car il aurait craint d’avoir oublié sa carte d’identité de la police dans le véhicule.

L’Agence nationale d’enquête, dans son acte d’accusation dans l’alerte à la bombe devant la maison de l’industriel Mukesh Ambani, affirme que l’API de la police de Mumbai, Sachin Waze, est revenu sur les lieux deux heures après avoir garé un SUV avec des bâtons de gélatine et une lettre de menace à l’intérieur, parce qu’il aurait craint qu’il avait oublié sa carte d’identité de police dans le véhicule, selon la déclaration d’un témoin à charge.

Le témoin clé est un collègue de la Crime Intelligence Unit de Waze qui suivait le SUV conduit par l’accusé dans un autre véhicule et a depuis affirmé qu’il avait été induit en erreur en lui faisant croire qu’il s’agissait d’une mission officielle.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.