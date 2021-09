Alerte à la bombe à Édimbourg : la Scottish National Gallery fermée et Princes Street fermée | Royaume-Uni | Nouvelles

in

La National Gallery a confirmé qu’elle avait été forcée de fermer en raison d’un “problème sur place”. Il a écrit sur Twitter: “Malheureusement, la Scottish National Gallery a dû fermer cet après-midi en raison d’un problème sur place. Nous espérons rouvrir normalement demain matin. Nous nous excusons pour toute déception ou inconvénient que cela pourrait causer.”

La police écossaise a confirmé qu’elle “gérait un incident en cours dans un bâtiment du Mound, à Édimbourg”.

Un cordon est actuellement en place, les routes voisines étant fermées et des déviations en place.

Un porte-parole de la police écossaise a déclaré: “La police est actuellement aux prises avec un incident en cours dans un bâtiment du Mound, à Édimbourg.

“Un cordon est en place et les routes environnantes sont fermées, avec des déviations en place. Les enquêtes se poursuivent.”

Un porte-parole du SAS a déclaré que deux unités d’équipes d’intervention d’unités spécialisées avaient été envoyées sur les lieux mais ont été démobilisées peu de temps après.

Il n’y a aucun rapport de blessures.

Plusieurs personnes se sont rendues sur Twitter pour dire que Princes Street avait été fermée et qu’un grand cordon de police était en place.

L’utilisateur de Twitter @ofishalshark a écrit: “L’élimination des bombes à Édimbourg, Princes Street fermée, n’ayant pas encore trouvé d’informations en ligne.”

Plusieurs grands magasins à proximité ont également été évacués alors que l’équipe de déminage se précipitait sur les lieux.

@BeecroftNaomi a tweeté : « Est-ce que quelqu’un a une idée de ce qui s’est passé sur Princes Street ?

“J’étais juste à Primark et j’ai été évacué et il y a un énorme cordon de police et plusieurs magasins fermés?”

@paige_mckinlayx a également écrit : “Quelqu’un à proximité/dans le centre-ville d’Édimbourg ?

“Princes Street et Rose Street, de Fredrick Street à la rue où TK Maxx est complètement fermée et évacuée.”

Scottish Citylink a également tweeté : “En raison d’un incident de police, Princes Street a été fermée.

“Aucun service ne pourra ramasser/déposer pendant cette période.

“Veuillez monter à bord à la gare routière ou dans le West End.”

Princess Street, dans le centre d’Édimbourg, est la principale rue commerçante de la capitale écossaise.

C’est la rue la plus au sud de la nouvelle ville de la ville, s’étendant sur trois quarts de mile de Lothian Road à l’ouest à Leith Street à l’est.

C’EST UNE HISTOIRE DE RUPTURE. PLUS À VENIR…