Alerte à la bombe à Falmouth : le site près du sommet du G7 a été évacué – mises à jour ici | Royaume-Uni | Nouvelles

Les officiers du Devon et de Cornwall ont été appelés à 3h15 du matin aujourd’hui et ont évacué l’hôtel à 4h55 du matin, selon The Mirror.

Les invités et le personnel ont été invités à quitter le bâtiment immédiatement pendant que l’officier était assis pour activité suspecte.

Falmouth est à environ 40 minutes en voiture du Carbis Bay Hotel, où les dirigeants des démocraties les plus puissantes du monde se réuniront pour le sommet du G7 à partir de vendredi.

Falmouth est utilisé comme base principale pour les médias du monde qui couvriront le sommet du G7.

