Alerte à la bombe d’Ambani: Sachin Vaze, arrêté pour son rôle dans la mise en place d’explosifs dans le SUV, suspendu après son arrestation

Sachin Vaze suspendu: Quelques jours après son arrestation par la NIA dans l’affaire de la peur des explosifs d’Ambani, le policier de Mumbai Sachin Vaze a été suspendu lundi par un ordre de la branche spéciale supplémentaire du CP, a rapporté l’agence de presse ANI. Il a été arrêté par la NIA dans le cadre de son enquête sur la récupération d’explosifs dans une voiture garée près de la maison de Mukesh Ambani à Mumbai.

Sachin Vaze a été renvoyé dimanche à la garde à vue de la National Investigation Agency jusqu’au 25 mars par un tribunal de la NIA à Mumbai. Vaze a été arrêté samedi. Dimanche, l’agence centrale d’enquête a présenté Vaze devant un tribunal où elle a demandé sa garde à vue pendant 14 jours. La NIA a déclaré au tribunal qu’elle avait reçu des informations sur son rôle dans le placement de bâtons de gélatine dans le SUV qui avait été retrouvé garé près de la résidence à plusieurs étages d’Ambani « Antilia » le 25 février, et que lorsqu’il a été interrogé à ce sujet, il a admis son implication, a rapporté PTI. Suite à cela, Vaze a été placé en état d’arrestation.

Vaze a été arrêté en vertu des articles 286 de l’IPC (conduite négligente à l’égard d’une substance explosive) 465 (contrefaçon), 473 (fabrication ou possession d’un sceau contrefait, etc. dans l’intention de commettre un faux), 506 (2) (sanction pour intimidation criminelle), 120 B (complot criminel) et les dispositions pertinentes de la Loi sur les substances explosives. Dans son plaidoyer de renvoi, indique le rapport, la NIA a soumis les déclarations des témoins pour montrer l’implication de Vaze dans l’affaire. La NIA a également déclaré au tribunal que son interrogatoire sous garde était nécessaire pour dénicher le complot et recueillir des preuves.

