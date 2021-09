Alerte à la canicule au Royaume-Uni : l’ouragan Ida apportera des températures TOUCHES et des orages | Météo | Nouvelles

in

La météo britannique subit l’influence des restes de l’ouragan Ida, qui a dévasté les États-Unis plus tôt cette semaine. La terrifiante tempête a causé des destructions indicibles dans son sillage, laissant de grandes parties de la Louisiane sans électricité et provoquant d’importantes inondations. Au fur et à mesure que la tempête traverse l’Atlantique, elle provoque un petit creux dans le courant-jet.

Ce changement permet à la basse pression de se déplacer vers le Royaume-Uni, tout en aspirant de l’air chaud du sud.

Le résultat devrait être un temps “plus humide et plus chaud” la semaine prochaine.

Le météorologue du Met Alex Deakin a expliqué : « Les restes de l’ouragan Ida attireront beaucoup de chaleur et de pluie.

“Le système énergétique des tropiques poussera le courant-jet vers le nord qui plongera ensuite vers le bas.”

Le Met Office a prévu que les températures atteindraient 25 ° C au cours des deux prochains jours, avant que la pluie et les orages ne s’installent.

Ils ont prédit que les conditions seront “largement sèches vendredi et samedi avant de devenir probablement moins calmes dimanche avec des averses et peut-être des périodes de pluie plus longues”.

Malgré les fortunes fluctuantes, cet été a été le plus chaud depuis 2018.

Le directeur du Centre national d’information sur le climat du Met Office, le Dr Mark McCarthy, a déclaré : le sud et l’est ont été beaucoup plus ternes et humides.

“Il y a eu plusieurs événements météorologiques notables au cours de l’été, y compris un nouveau record de température pour l’Irlande du Nord et la tempête Evert qui ont apporté des vents forts et de fortes pluies en Angleterre et au Pays de Galles et des précipitations extrêmes dans le sud-est.”