Alerte à la crise financière mondiale : plus d’entreprises chinoises au bord du gouffre après Evergrande | Monde | Nouvelles

Les économistes gardent un œil inquiet sur la Chine depuis qu’Evergrande, l’un des plus grands promoteurs immobiliers du pays, est aux prises avec plus de 300 milliards de dollars de dettes. La société a bénéficié d’un délai de grâce de 30 jours et a réussi à payer 83,5 millions de dollars d’intérêts sur une obligation offshore en dollars cette semaine, mais pourrait être officiellement en défaut d’ici la fin octobre.

Evergrande a 42,5 millions de dollars d’intérêts dus à la fin du mois en plus d’autres échéances concernant plusieurs retards de paiement.

Maintenant, d’autres entreprises du même marché emboîtent le pas avec des dettes énormes qui pourraient faire des ravages dans le secteur immobilier chinois.

La Chine doit environ 30% de son économie à son immobilier, selon les experts.

« Un grand nombre de développeurs chinois sont dans des positions plus fragiles que leurs bilans ne le suggèrent », a déclaré Craig Botham, économiste en chef pour la Chine chez Pantheon Macroeconomics.

En effet, des promoteurs immobiliers comme Fantasia ont assuré à leurs investisseurs qu’ils n’avaient aucun problème de liquidité.

Mais dans le même temps, ils n’ont pas payé une obligation de 206 millions de dollars début octobre, prouvant ainsi leur crise actuelle.

Le stress lié à Evergrande a ralenti les ventes dans le secteur immobilier et fait grimper les coûts d’emprunt, ajoutant une pression sur les développeurs comme Fantasia, Sinic et China Properties Group.

Le rendement des obligations plus risquées en dollars chinois – qui sont d’importantes sources de financement pour les développeurs – a grimpé à 20% plus tôt ce mois-ci.

Fitch Ratings a également rétrogradé Sinic à « défaut restreint » jeudi après que la société a réalisé 3,91 milliards de dollars en 2019.

Deux ans plus tard, Sinic n’est pas en mesure de payer une obligation et un paiement d’intérêts d’une valeur de 250 millions de livres sterling, comme l’a rapporté Bloomberg.

S&P Global Ratings a également abaissé la note du Groenland, un énorme développeur avec un chiffre d’affaires de 61,98 milliards de dollars en 2019. Il a obtenu un « B+ », ce qui signifie qu’il est actuellement en mesure de payer ses dettes mais qu’il est vulnérable à un choc.

« Les liquidités de l’entreprise pourraient continuer à s’épuiser au cours des 12 prochains mois en raison de la baisse des ventes et de la collecte de liquidités », a déclaré S&P.