Alerte à la foudre à Londres : la capitale est fixée pour le lavage de janvier AUJOURD’HUI – De la pluie et de la grêle sont attendues | Météo | Des nouvelles

Selon le Met Office, une bande météorologique se déplace vers l’est et devrait entraîner de fortes précipitations et des vents forts. Des inondations soudaines sont attendues sur certaines routes, ce qui pourrait entraîner des fermetures dimanche en raison des fortes précipitations. Il peut également y avoir des coupures de courant, tandis que d’autres services commerciaux et domestiques peuvent être entravés.

Le public a mis en garde contre les annulations de trains et de bus en raison des conditions météorologiques extrêmes.

Le Met Office a averti que les vents pourraient atteindre 50 mph et tomber jusqu’à 20 mm de pluie.

Il a déclaré: « Une bande de fortes averses et d’orages se déplacera rapidement vers l’est aujourd’hui, donnant une période de pluie intense et peut-être 15 à 20 mm de pluie à quelques endroits en une heure ou moins.

« Ceux-ci peuvent être accompagnés d’éclairs, de grêle et de vents forts avec un faible risque que certains endroits puissent voir des rafales de 50 mph. »

Dans les graphiques du prévisionniste WXCharts, Londres peut voir jusqu’à 1 mm par heure dimanche après-midi.

Malgré la bande de temps torride, la capitale devrait connaître des températures douces.

Les graphiques du prévisionniste État de Londres verront le mercure planer plus près de 12C.

Les températures, cependant, devraient chuter plus tard cette semaine alors qu’un gel de janvier s’installe dans tout le pays.

JUST IN: La pénurie d’olives craint alors que de nouvelles règles pèsent sur les exportations de l’UE – le chaos des poids lourds se profile

« Les régions du nord deviennent plus lumineuses en plus de quelques averses venteuses, parfois hivernales à des niveaux bas.

« Généralement venteux pour tous avec des coups de vent côtiers, et les vents les plus forts accompagnant la pluie au nord et à l’ouest.

« Dans l’ensemble, les températures devraient être proches de la moyenne, bien que certaines périodes temporaires plus froides soient probables, en particulier en cas de vent.

« Au cours de la dernière partie de cette période, une poursuite du régime plutôt changeant est attendue avec des périodes de temps humide et venteux, toutefois entrecoupées de périodes plus sèches et plus lumineuses. »

En Écosse, le Met Office a également émis deux avertissements météorologiques jaunes pour le vent et la neige.