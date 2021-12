Alerte à la fusion Grab SPAC : 8 choses à savoir alors que l’action GRAB chute de 20 % lors de ses débuts au Nasdaq

Entreprise de covoiturage et de livraison de nourriture en Asie du Sud-Est Attraper (NASDAQ :ATTRAPER) a été rendu public aujourd’hui face à une réaction assez modérée des investisseurs. La société basée à Singapour a d’abord attiré l’attention des investisseurs avec sa gamme de super applications dans les services financiers, de livraison et de transport. Malgré l’ouverture à 12,40 $ ce matin, l’action GRAB a régulièrement baissé, se situant actuellement à 8,75 $ à la clôture du marché, soit plus de 20 % de baisse sur la journée.

Grab est l’une des nombreuses sociétés très attendues qui sont devenues publiques via des fusions de sociétés d’acquisition à vocation spéciale (SPAC). En effet, le terrain a été bondé pour les fusions SPAC cette saison. De nos jours, de plus en plus d’entreprises choisissent d’entrer en bourse via SPAC, car cela a le potentiel d’économiser énormément de temps et d’argent dans leurs offres publiques initiales (IPO). Cependant, toutes les entreprises ne prospèrent pas grâce à cela, comme cela est évident cet après-midi.

Le directeur général de Grab, Anthony Tan, a commenté la tendance baissière de GRAB aujourd’hui. « Le prix ne fait aucune différence pour moi. Je vais célébrer ce soir et retourner au travail demain », a déclaré Tan.

Alors, que devraient savoir les investisseurs sur les actions GRAB aujourd’hui ?

8 choses à savoir en tant que diapositives GRAB Stock aujourd’hui

La liste de porte dérobée de GRAB intervient après un accord avec US tech SPAC, Altimeter Growth Corp. L’accord a permis à GRAB de lever 4,5 milliards de dollars de financement, dont 750 millions de dollars auprès d’Altimeter. Grab est un concurrent à forte croissance. Certains s’attendent à ce que l’économie numérique de l’Asie du Sud-Est double d’ici 2025. La société a commencé comme une application de taxi basée en Malaisie en 2012. Depuis lors, elle s’est étendue à divers autres secteurs et services mobiles. De plus, GRAB bénéficie du soutien de certains grands acteurs. En effet, Toyota (NYSE :MT), Microsoft (NASDAQ :MSFT) et Uber (NYSE :UBER) ont chacun une participation dans l’entreprise. Malheureusement, Grab avait des chiffres de revenus moins que stellaires à déclarer au cours du dernier trimestre. Les revenus ont baissé de 9% d’une année sur l’autre, principalement en raison des blocages liés à Covid-19 en Asie du Sud-Est, en particulier au Vietnam. Cependant, Grab vise la rentabilité d’ici 2023. À ce stade, l’économie Internet en plein essor de l’Asie du Sud-Est devrait avoir considérablement augmenté. Les super applications sont opérationnelles dans plus de 465 villes à travers huit pays et offrent tout, de la livraison de nourriture aux services d’investissement.

