Alerte à la guerre contre l’Iran alors qu’Israël « se prépare à toutes les options et à tous les scénarios » | Monde | Nouvelles

L’Iran effectue des exercices militaires annuels

Le responsable de la sécurité anonyme a déclaré que Tel-Aviv n’a « aucun intérêt dans une guerre avec l’Iran, mais nous ne permettrons pas à l’Iran d’acquérir des armes nucléaires ». Le coup de sabre intervient alors que les pourparlers entre l’Iran et cinq puissances mondiales (plus les États-Unis indirectement) sur la relance de l’accord nucléaire de 2015 – connu sous le nom de Plan d’action global commun (JCPOA) – doivent reprendre dans la capitale autrichienne Vienne le 29 novembre .

Le JCPOA a limité les activités nucléaires de l’Iran et a ouvert ses installations à des inspections renforcées en échange de la levée partielle des sanctions internationales.

Il a été abandonné par le président américain Donald Trump en 2018, avec l’approbation d’Israël.

L’Iran et Israël ont récemment mené et achevé des exercices d’entraînement militaire complexes.

Pour Tel-Aviv, il s’agissait du premier exercice militaire de ce type avec ses nouveaux alliés Bahreïn et les Émirats arabes unis, ainsi qu’avec un allié de premier plan, les États-Unis.

L’entraînement comprenait des jets de brouillage, des cibles fixes et s’est terminé par un vol controversé d’avions de combat israéliens escortant un bombardier américain « destructeur de bunkers » à travers le désert israélien.

Israël a suggéré que toutes les options étaient sur la table avec l’Iran (Image : .)

Israël a récemment mené des exercices conjoints avec les États-Unis, les Émirats arabes unis et Bahreïn (Image : .)

L’Iran pour sa part a mené d’énormes exercices militaires dans une zone s’étendant du secteur est du détroit stratégique d’Ormuz à la pointe nord de l’océan Indien et à certaines parties de la mer Rouge, avec la participation d’unités aéroportées, de forces spéciales et d’une réaction rapide. brigades.

Parlant des allégations selon lesquelles l’Iran cherche à fabriquer une arme nucléaire, l’ancien conseiller israélien à la sécurité nationale Yaakov Amidror a déclaré : « Israël ne peut pas vivre avec une situation dans laquelle les Iraniens se rapprochent de plus en plus de la bombe, et il devra bientôt faire une décision sur la manière de l’arrêter. »

Il a ajouté: « Je ne vois pas d’autre moyen que de le bombarder, car je ne vois pas les Iraniens reculer de leur rêve d’avoir un parapluie nucléaire sous lequel ils peuvent être encore plus agressifs qu’ils ne le sont aujourd’hui. »

Discutant des menaces proférées par Israël pendant les exercices iraniens, le général de brigade Amir-Ali Hajizadeh a déclaré : « Ils savent parfaitement qu’ils ne peuvent être que l’initiateur de toute action militaire contre l’Iran, mais nous serons ceux qui décideront de la fin.

L’Iran devrait reprendre les pourparlers nucléaires fin novembre (Image: .)

Israël a agi seul à deux reprises pour détruire les réacteurs nucléaires de ses ennemis – en Irak en 1981 et en 2007 en Syrie – avec peu de représailles.

L’Iran insiste cependant sur le fait qu’il ne poursuit pas d’arme nucléaire et que son programme est pacifique et à usage civil.

Téhéran est un membre fondateur et signataire du Traité de non-prolifération (TNP), qui stipule que toute technologie nucléaire ne sera utilisée qu’à des fins non militaires.

De nombreux analystes se demandent si Israël est capable de monter efficacement une opération complexe pour arrêter le programme nucléaire beaucoup plus avancé de l’Iran, qui implique plusieurs sites avec des installations souterraines, et quel prix il devrait payer.

Les responsables israéliens affirment que la logistique et les conséquences d’une frappe préventive contre l’Iran entraîneraient de graves conséquences.

M. Amidror a déclaré : « Tout le monde en Israël comprend qu’une frappe peut conduire à une guerre très compliquée.

L’Iran insiste sur le fait que son programme nucléaire est à des fins pacifiques (Image: .)

L’Iran cherche cependant des solutions diplomatiques aux problèmes persistants dans la région.

Depuis l’élection du nouveau président, Ebrahim Raeisi, les pourparlers entre l’Iran et le P4+1 sont au point mort, mais devraient reprendre sous peu.

Le rétablissement complet du JCPOA, avec la réadhésion des États-Unis à l’accord, verrait à nouveau la levée des sanctions contre l’Iran.

En outre, l’Iran accordera probablement l’accès aux inspecteurs de l’AIEA qui poursuivront leur rôle dans la surveillance des installations nucléaires iraniennes.

À ce jour, l’Iran a été touché par plusieurs attaques suspectes qui auraient été lancées et exécutées par les réseaux de renseignement israéliens.

L’Iran accuse Israël pour l’assassinat du scientifique Mohsen Fakhrizadeh (Image : .)

L’assassinat d’un scientifique de haut niveau, Mohsen Fakhrizadeh, ainsi qu’une série d’explosions à l’installation de Natanz près des caractéristiques de l’implication israélienne, ce que l’ancien chef du Mossad, Yossi Cohen a essentiellement admis à sa retraite.

La pression est exercée sur Israël qui est maintenant déterminé à faire dérailler les pourparlers du JCPOA afin de maintenir le statu quo économique et politique actuel sur l’Iran.

Si le JCPOA revient et que l’économie iranienne s’ouvre, Tel-Aviv fera davantage pression pour freiner Téhéran par d’autres moyens.

L’administration du président américain Joe Biden a proposé à l’Iran un retour pur et simple à la « conformité mutuelle » avec le JCPOA, mais le gouvernement israélien s’y oppose.