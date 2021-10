Alerte à la santé de la reine: le Premier ministre Scott Morrison envoie ses meilleurs vœux à la reine | Royale | Nouvelles

Scott Morrison, 53 ans, devrait se joindre à d’autres dirigeants mondiaux pour le sommet des Nations Unies sur le changement climatique dans la plus grande ville d’Écosse le 31 octobre. Mais M. Morrison, qui est le 30e Premier ministre australien depuis 2018, a envoyé des messages de soutien à la reine Elizabeth après que le monarque de 95 ans a annoncé qu’elle se retirerait de l’événement.

Il avait été suggéré que la reine accompagnerait le prince Charles, 72 ans, et le prince William, 39 ans, pour la COP26.

Cependant, à la suite de la visite de Sa Majesté à l’hôpital King Edward VII de Londres la semaine dernière, la reine a « décidé à regret » de ne pas faire le voyage de 400 milles jusqu’à Glasgow.

Le palais de Buckingham a déclaré: « Sa Majesté est déçue de ne pas assister à la réception mais prononcera une allocution aux délégués réunis via un message vidéo enregistré. »

La nouvelle survient après qu’il a été révélé que la femme de 95 ans avait manqué un service religieux à la chapelle All Saints de Windsor et avait dû céder ses tâches de promenade de chiens à des membres de son personnel.

Malgré de tels rapports, la reine a repris le travail hier matin, bien qu’à distance.

Le Premier ministre australien, connu sous le nom de ScoMo, a répondu à la décision du Palais de retirer la reine de la COP26 en déclarant à la réunion du programme Today que la reine était « un véritable privilège de ce travail ».

Il a ajouté: « Elle en sait tellement sur ce qui se passe ici, en particulier dans les régions rurales et régionales du pays.

« La dernière fois que nous avons parlé, nous avons parlé de la peste des souris et elle voulait savoir comment nous gérons cela.

« Ce n’est donc pas qu’un intérêt passager.

« Elle a un intérêt passionné pour ce pays, nous lui envoyons donc tout notre amour et nos meilleurs vœux pour son rétablissement.

LIRE LA SUITE: Kate amène une nounou en vacances avec George, Charlotte, Louis

« J’entends des rapports publics qu’elle va mieux mais qu’elle va évidemment avoir besoin de se reposer.

« L’Australie est là avec vous, Votre Majesté. »

Bien que le Premier ministre australien ait envoyé ses « meilleurs voeux », M. Morrison n’a pas toujours été convaincu de rejoindre Boris Johnson et d’autres dirigeants mondiaux à la COP26.

Cependant, après quelques pressions du prince de Galles dans une interview à la BBC, le Premier ministre australien a annoncé qu’il se rendrait effectivement dans la plus grande ville d’Écosse.

ScoMo, contrairement à son prédécesseur Malcolm Turnbull, partisan des républicains, est un monarchiste constitutionnel autoproclamé.

« C’était l’une des choses sur lesquelles Malcolm et moi étions en désaccord, mais écoutez, je respecte ce que tous les Australiens ressentent à ce sujet », a-t-il déclaré.

« Ce n’est pas quelque chose pour lequel je me frappe la poitrine.

« C’est juste que j’ai beaucoup de respect pour la monarchie constitutionnelle, si ce n’est pas cassé, je ne vois pas la nécessité de le réparer, mais je respecte tous les points de vue des Australiens à ce sujet, et j’ai hâte à voir [the Royals]. »

M. Morrison a également placé symboliquement un portrait de la reine dans le bureau du Premier ministre à Canberra après que son prédécesseur l’ait retiré.