Alerte à la tempête de foudre : la Grande-Bretagne sera battue pendant des JOURS avant que la vague de chaleur européenne ne frappe | Météo | Nouvelles

Au cours de la semaine prochaine, la Grande-Bretagne sera trempée jusqu’à 5 mm de pluie par heure dans certaines régions et des vents allant jusqu’à 30 mph. Cependant, les prévisions à long terme suggèrent que, alors que la haute pression pousse lentement vers le nord depuis la mer Méditerranée, un temps plus sec pourrait s’étendre à travers le Royaume-Uni à la mi-août.

De mardi à jeudi, certaines parties de la Grande-Bretagne subiront des périodes d’humidité, le nord-est étant le pire avec jusqu’à 3 mm de pluie par heure mercredi.

Et jeudi, un front oriental de pluie et de vent traversera l’Irlande et frappera le Pays de Galles, le sud-ouest de l’Angleterre et le sud de l’Écosse.

Certaines parties du Pays de Galles seront frappées par 5 mm de pluie d’ici 9 heures du matin jeudi, selon les prévisions, avant de pousser vers l’est dans les Midlands et le sud-est de l’Angleterre à midi.

BBC Weather a déclaré: “Une basse pression sera en vigueur dans le nord de l’Europe au cours des prochaines semaines, maintenant le temps au Royaume-Uni instable, plus humide et plus frais que la normale pour la fin de l’été”.

Dans ses prévisions à long terme du 16 au 29 août, ils ont ajouté : « Alors que la haute pression se déplace lentement vers le nord depuis la mer Méditerranée, les systèmes de basse pression pris dans la trajectoire de la tempête et entraînés par le courant-jet seront également déviés vers le nord.

« Un temps plus sec devrait s’étendre du sud, ce qui apportera également une masse d’air plus chaude et plus tropicale au Royaume-Uni.

“Les températures devraient avoir tendance à être plus chaudes que la normale jusqu’à la fin août, avec quelques jours chauds possibles si la haute pression se déplace trop longtemps au-dessus de la tête.”

Mais, la BBC a averti que “la confiance est faible”, une vague de chaleur se développera plus tard dans le mois, car “une haute pression devra se déplacer au bon endroit pour que cela se produise”.

Les prévisions du Met Office ont également indiqué qu’il y avait “des signaux actuels d’une période plus sèche et plus chaude que la moyenne à partir de la mi-août”, mais un temps orageux est imminent.

Ils ont déclaré: «Un mélange de périodes ensoleillées et d’averses, avec quelques intermèdes plus secs, est le schéma général attendu au début de cette période, car des conditions instables et changeantes continuent de dominer.

«Certaines de ces averses peuvent fusionner pour donner des périodes de pluie légèrement plus longues, avec des orages susceptibles de se développer à partir de celles-ci.

« Des averses torrentielles sont probables à certains endroits. Il existe parfois un risque de vents forts pour certains, et les températures devraient être inférieures à la moyenne, mais peut-être légèrement supérieures à la moyenne dans les régions du nord.

« Pendant le reste de cette période, il deviendra probablement plus calme, bien que quelques averses ne soient pas à exclure, en particulier dans les régions du sud-est.

“Cela apportera un temps plus sec, avec des périodes ensoleillées pour la plupart jusqu’à la mi-août, et des températures plus proches, peut-être supérieures à la moyenne.”