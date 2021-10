La NASA a déclaré qu’une « éruption solaire importante » avait éclaté du soleil le jeudi 28 octobre, qui pourrait avoir un impact sur la Terre à 93 millions de kilomètres. La fusée a émis une éjection de masse coronale (CME), une grande éruption de particules chargées.

L’éruption devrait surcharger les aurores boréales de la Terre, ce qui signifie que l’affichage emblématique sera vu aussi loin au sud que l’Écosse et Saint-Pétersbourg, en Russie.

L’analyse a indiqué que le CME a quitté le Soleil à une vitesse de 604 mph et devrait toucher la Terre plus tard le samedi ou le dimanche 31 octobre.

Cependant, certaines éruptions peuvent envoyer des particules chargées du soleil jusqu’à 1 million de mph.

Selon le Space Weather Prediction Center (SWPC) des États-Unis, la fusée a déjà provoqué une forte panne radio sur la partie ensoleillée de l’Amérique du Sud.

LIRE LA SUITE:

Alerte de tempête solaire : préparez-vous ! La NASA prévoit une éruption « significative »

Il s’agit d’une éruption solaire de classe X1, l’une des éruptions de rayonnement les plus puissantes du Soleil.

Les fusées éclairantes sont classées selon un système de lettres, les tempêtes de classe C étant relativement faibles, les fusées éclairantes de classe M plus modérées et les fusées éclairantes de classe X étant les plus fortes.

Expliquant la classification, les responsables de la NASA ont ajouté dans un communiqué : « La classe X désigne les éruptions les plus intenses, tandis que le nombre fournit plus d’informations sur sa force.

« Un X2 est deux fois plus intense qu’un X1, un X3 est trois fois plus intense, etc.

« Les fusées éclairantes classées X10 ou plus sont considérées comme exceptionnellement intenses. »

La NASA s’est également tournée vers Twitter, ajoutant : « POW ! Le Soleil vient de servir une puissante fusée éclairante.

L’éruption solaire est originaire d’une tache solaire appelée AR2887 qui est actuellement positionnée au centre du Soleil et face à la Terre.

La tache solaire était également responsable de deux éruptions solaires modérées de classe M plus tôt dans la journée, selon SpaceWeather.com.