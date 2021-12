Alerte à l’aéroport de Stansted : la police s’en prend à un suspect terroriste alors qu’il embarquait sur un vol | Royaume-Uni | Nouvelles

La police du Met a déclaré que l’homme de 44 ans avait été arrêté dimanche, soupçonné de possession d’un article à des fins liées au terrorisme et de collecte d’informations susceptibles d’être utiles pour le terrorisme. L’incident survient après l’arrestation séparée d’un homme de 26 ans soupçonné de terrorisme à l’aéroport de Londres vendredi.

Le commandant Richard Smith, qui dirige le commandement antiterroriste du Met, a déclaré que les deux incidents n’étaient pas liés.

Il a déclaré: «Il s’agit de la deuxième arrestation pour terrorisme effectuée dans cet aéroport au cours de la semaine dernière et bien que les deux arrestations ne soient liées d’aucune façon, elles montrent à quel point nous sommes actifs dans les aéroports et autres ports de Londres et des environs de Londres et du Royaume-Uni.

« Chaque jour, les agents travaillent avec divers partenaires pour enquêter sur les menaces terroristes potentielles et prendre des mesures pour assurer la sécurité des personnes. Nous continuons d’exhorter le public à rester vigilant et à signaler à la police tout ce qui pourrait être lié au terrorisme. »

Il s’agit d’une nouvelle en développement, d’autres suivront.