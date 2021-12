La température a été décrite comme une « Méditerranée » de 100 F (38 °C), a confirmé l’OMM dans un communiqué. Cette température a été enregistrée dans la ville sibérienne de Verkhoyansk en juin 2020. À l’époque, la ville était au sommet d’une vague de chaleur prolongée, où les températures dans la région cet été-là étaient en moyenne jusqu’à 18F (10C) au-dessus de la normale.

Dans un communiqué, le secrétaire général de l’OMM, Petteri Taalas, a déclaré: « Ce nouveau record de l’Arctique fait partie d’une série d’observations rapportées aux archives de l’OMM sur les phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes qui tirent la sonnette d’alarme sur notre changement climatique. »

L’OMM a noté que la chaleur extrême convenait « plus à la Méditerranée qu’à l’Arctique » et que la vague de chaleur était un facteur clé pour « alimenter des incendies dévastateurs, entraînant une perte massive de glace de mer et jouant un rôle majeur en 2020 étant l’un des trois pays les plus chauds années enregistrées ».

M. Taalas a déclaré: « Les enquêteurs de l’OMM cherchent actuellement à vérifier les lectures de température de 54,4 ° C enregistrées en 2020 et 2021 dans l’endroit le plus chaud du monde, Death Valley en Californie, et à valider un nouveau record de température européen signalé de 48,8 ° C dans l’île italienne de la Sicile cet été.

« Les archives de l’OMM sur les phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes n’ont jamais eu autant d’enquêtes simultanées en cours. »

L’Arctique est l’une des régions au réchauffement le plus rapide au monde, où le taux de réchauffement est plus de deux fois supérieur à la moyenne mondiale.

La température extrême et le changement climatique en cours ont incité un groupe d’experts de l’OMM à ajouter une nouvelle catégorie climatique « température la plus élevée enregistrée à ou au nord de 66,5 °C, le cercle polaire arctique » à ses archives internationales des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes.

Selon les données de l’Agence russe des forêts, les incendies de forêt en Sibérie cette année ont été les pires depuis le début des enregistrements.

Ils ont détruit une superficie de plus de 46 millions d’acres (18,6 millions d’hectares) de forêts russes rien qu’en 2021.

La fumée créée par ces incendies de forêt a même été détectée voyageant jusqu’au pôle Nord.

La vague de chaleur en Sibérie a eu des effets horribles même pendant l’hiver, alors que des parties reculées de la région ont été frappées par certains des incendies de forêt les plus implacables de la nature qui ont continué à brûler tout au long du froid brutal.

Les feux de tourbe, également connus sous le nom de « feux de zombies », tirent leur nom du fait qu’ils semblent pouvoir revenir d’entre les morts.

Les feux de forêt d’été semblent être éteints en surface. Cependant, sous terre, il est alimenté par de la tourbe et du méthane qui se sont accumulés pendant de nombreux millénaires.

Le dégel du pergélisol n’est pas toujours suffisant pour éteindre les incendies car le gaz se libère et ramène le feu de forêt « à la vie ».

Le professeur Randall Cerveny de l’OMM a déclaré : « Fondamentalement, cette enquête met en évidence l’augmentation des températures dans une région du monde d’importance climatique.

« Grâce à une surveillance et à une évaluation continues des températures extrêmes, nous pouvons rester informés des changements qui se produisent dans cette région critique du monde, l’Arctique polaire. »