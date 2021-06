Alerte à l’impôt sur le revenu ! CBDT assouplit les normes pour les formulaires 15CA et 15CB en raison de problèmes sur le nouveau portail de dépôt électronique

in

La Commission centrale des impôts directs (CBDT) a accordé un assouplissement dans le dépôt électronique des formulaires 15CA & 15CB au vu des difficultés signalées par les contribuables dans le dépôt des formulaires en ligne sur le nouveau portail de dépôt électronique. Les contribuables se plaignent des difficultés depuis le lancement du nouveau site Web de dépôt électronique – https:// Incometax.gov.in.

Selon CBDT, les formulaires 15CA et 15CB peuvent être soumis en format manuel aux revendeurs agréés jusqu’au 30 juin 2021.

« La CBDT accorde un assouplissement dans le dépôt électronique des formulaires 15CA et 15CB au vu des difficultés signalées par les contribuables dans le dépôt des formulaires en ligne sur le nouveau portail de dépôt électronique https:// Incometax.gov.in. Les formulaires peuvent être soumis au format manuel aux revendeurs agréés jusqu’au 30 juin 2021 », a tweeté le service des impôts sur le revenu.

Selon la Loi de l’impôt sur le revenu, 1961, il est nécessaire de fournir le formulaire 15CA/15CB par voie électronique. À l’heure actuelle, les contribuables doivent télécharger le formulaire 15CA, ainsi que le certificat d’expert-comptable dans le formulaire 15CB, le cas échéant, sur le portail de dépôt électronique, avant de soumettre la copie au courtier autorisé pour tout versement à l’étranger.

« Compte tenu des difficultés signalées par les contribuables dans le dépôt électronique des formulaires d’impôt sur le revenu 15CA/15CB sur le portail www. Incometax.gov.in, il a été décidé que les contribuables peuvent soumettre les formulaires susmentionnés au format manuel aux revendeurs autorisés jusqu’en juin 30th 2021. Il est conseillé aux revendeurs agréés d’accepter ces formulaires jusqu’au 30 juin 2021 aux fins des envois de fonds à l’étranger », a déclaré le ministère des Finances dans un communiqué.

“Une fonction sera fournie sur le nouveau portail de dépôt électronique pour télécharger ces formulaires à une date ultérieure dans le but de générer le numéro d’identification du document”, a-t-il ajouté.

Un nouveau portail de dépôt électronique a été lancé le 7 juin 2021. Cependant, les utilisateurs continuent de faire face à des problèmes techniques allant d’un temps d’enregistrement plus long que d’habitude, l’incapacité de répondre aux avis et toutes les fonctionnalités ne fonctionnent pas encore (En savoir plus)

Le nouveau portail de dépôt électronique a été lancé dans le but de faciliter le processus de dépôt électronique pour les contribuables.

