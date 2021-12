Alerte à Omicron : de nouvelles études affirmatives sur les vaccins prévenant les maladies graves et la nécessité de vaccins de rappel

Le Dr Anthony Fauci, le principal conseiller médical du président américain Joe Biden pour Covid-19 a également partagé des données préliminaires de l’analyse de son institut sur le vaccin Moderna.

Les vaccins et les doses de rappel peuvent offrir une protection contre la variante Omicron à propagation rapide dans une certaine mesure, mais la variante sera encore témoin de nombreuses infections révolutionnaires parmi la population vaccinée et celles déjà affectées par les variantes alpha ou delta, a déclaré une vague de nouvelles recherches sur le nouveau mutant virus.

L’Organisation mondiale de la santé a tenu une réunion mercredi au cours de laquelle les scientifiques ont cité plusieurs études selon lesquelles les cellules T chez les personnes vaccinées peuvent se défendre contre la variante aidant à prévenir les maladies graves, l’hospitalisation ou la mort, a rapporté le New York Times.

Le Dr Anthony Fauci, le principal conseiller médical du président américain Joe Biden pour Covid-19 a également partagé des données préliminaires de l’analyse de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses du vaccin Moderna. Le rapport a montré une protection négligeable du vaccin Covid contre Omicron après deux injections, mais une augmentation considérable de la réponse en anticorps sur une troisième dose. Renforcement des arguments en faveur d’une dose de rappel.

D’autres réunions de l’OMS ont également présenté des résultats similaires montrant que des injections de rappel des vaccins à ARNm Pfizer et Moderna qui ont été principalement administrés aux États-Unis peuvent augmenter la réponse en anticorps pour offrir une protection contre l’infection.

La recherche, bien que basée sur une analyse préliminaire des cellules en laboratoire, est un grand répit de toutes les inquiétudes déchirantes concernant la nouvelle variante. Au cours des dernières semaines, il a été établi qu’omicron peut échapper aux anticorps, la première ligne de défense de l’organisme, expliquant que les infections par la nouvelle variante se sont propagées dans des pays où les taux de vaccination sont relativement élevés. Mais en dehors des anticorps, les cellules T ont également leur propre rôle dans la défense du corps contre les infections.

Des scientifiques d’Afrique du Sud ont rapporté la semaine dernière que deux doses de vaccin Pfizer peuvent être efficaces à 33% contre Omicron, une chute énorme par rapport à l’efficacité de 80% des vaccins avant l’émergence de la nouvelle variante. mais l’étude a également révélé que deux doses offrent une protection à 70 % contre les maladies graves, l’hospitalisation ou la mort.

Fauci a conclu que la solution consiste à vacciner plus de personnes et pour ceux qui sont vaccinés, un rappel est ce qui est recommandé à « l’ère de l’omicron ».

