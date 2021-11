Alerte à une épidémie alors que 70 m sont menacés par une maladie parasitaire mortelle en Afrique | Sciences | Nouvelles

Il s’agit de Trypanosoma brucei gambiense, que l’on trouve dans 24 pays d’Afrique occidentale et centrale, et de Trypanosoma brucei rhodesiense que l’on trouve dans 13 pays d’Afrique orientale et australe.

On estime que la maladie met environ 70 millions de personnes en danger en Afrique subsaharienne et a été qualifiée de « maladie mortelle majeure ».

Une nouvelle étude publiée par des chercheurs de l’Université de Glasgow a analysé le développement de la maladie, ce qui pourrait aider les responsables de la santé à mieux diagnostiquer et traiter la maladie en deux étapes (précoce et tardive).

Avec l’aide de souris de laboratoire, les chercheurs ont découvert qu’une gamme de gènes hôtes contrôlant le développement d’une maladie du système nerveux central sont activés plus tôt que prévu – même plus tôt que les caractéristiques neurologiques de la maladie.

Les résultats, qui ont été publiés dans la revue PLOS Neglected Tropical Diseases, pourraient expliquer pourquoi les symptômes neurologiques apparaissent tôt, apparemment en décalage avec la progression acceptée de la maladie du stade précoce au stade tardif.