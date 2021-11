Alerte actions HUGS : 9 choses à savoir pour les investisseurs « affamés » sur la fusion Panera SPAC

Aujourd’hui, Panera pain revient à sa place au sommet du trône de la soupe et du sandwich. Après l’annonce d’un projet de fusion SPAC (Société Spéciale d’Acquisition) avec Groupe hôtelier Union Square (USHG) Acquisition Corp. (NASDAQ :CÂLINS), les fans de Panera et les investisseurs en actions HUGS ont de quoi se réjouir.

USHG est la société d’acquisition par chèque en blanc associée à Shake Shack (NYSE :SÉQUER) fondateur Danny Meyer. Après son introduction en bourse (IPO) plus tôt cette année, USHG devrait injecter environ 300 millions de dollars dans Panera. L’accord non conventionnel a fait grimper le stock de HUGS de plus de 8% lundi et continue de fonctionner à des niveaux élevés.

9 choses à savoir sur l’action HUGS en vue de l’introduction en bourse de Panera

Une société de chèque en blanc n’a pas d’actifs propres, mais promet un retour sur investissement basé sur une acquisition stratégique. Les dispositions actuelles de la fusion permettraient aux actionnaires de HUGS de convertir leur propriété, dollar pour dollar, en actions Panera, une fois que la société deviendra publique. Les propriétaires d’actions HUGS auront la possibilité d’acheter des actions de Panera à un prix proche de leur prix d’offre initial, ce qui est généralement réservé aux investisseurs institutionnels. Les fusions SPAC ont l’avantage de la rapidité par rapport à une introduction en bourse traditionnelle. Ce sera la deuxième fois que Panera sera publique. Il est devenu public pour la première fois en 1991, jusqu’à ce que JAB Holding a acheté la chaîne pour 7,5 milliards de dollars en 2017. Elle est ensuite devenue privée. Après l’introduction en bourse, USHG deviendra une filiale de Panera, Panera prenant en charge tous les financements accumulés par le SPAC. JAB servira de backstop dans la fusion. C’est-à-dire qu’il injectera de l’argent dans les entreprises pour maintenir les prix de l’introduction en bourse aux niveaux cibles si les investisseurs quittent le navire avant la conversion. L’accord est toujours en attente avant l’approbation des actionnaires. Ce n’est pas la première fois que JAB introduit l’une de ses sociétés en bourse. Après l’achat Krispy Kreme (NASDAQ :DNUT) en 2016, JAB a levé 500 millions de dollars de financement pour le fabricant de beignets après avoir lancé son introduction en bourse l’été dernier.

