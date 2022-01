Alerte au covid! Ils découvrent la variante ‘deltacron’ à Chypre, combinaison de delta et d’omicron

01/08/2022 à 23:37 CET

PE

Les autorités chypriotes ont signalé la constatation de jusqu’à 25 cas d’infection avec une version combinée du delta et omicron du coronavirus SARS-CoV-2 qu’ils ont appelé « deltacron ».

« Actuellement, il existe des co-infections d’omicron et de delta. Nous avons trouvé une variante qui est une combinaison des deux », a expliqué Leondios Kostrikis, professeur de biologie à l’Université de Chypre et directeur du Laboratoire de biotechnologie et de virologie moléculaire.

Kostrikis a expliqué dans des déclarations à la chaîne Signa TV qu’ilLe nouveau variant a la signature génétique du variant omicron et les génomes du variant delta.

Jusqu’à présent, Kostrikis et son équipe ont identifié 25 caisses de « deltacron » et ils ont mis en évidence qu’ils sont plus fréquents chez les patients hospitalisés pour COVID-19 que chez les positifs non hospitalisés.

Le 7 janvier, des échantillons de ce qui étaits 25 patients détectés dans la base de données internationale GISAID de l’Institut Pasteur, chargé de publier le séquençage officiel des nouvelles variantes de la grippe et du coronavirus.

« On verra à l’avenir si cette variante est plus pathologique ou contagieuse ou si elle prévaudra » un delta et un omicron, a-t-il indiqué, bien qu’à son avis, il soit le plus susceptible d’être éclipsé par la variante omicron car il est plus contagieux.