Alerte au Kilauea alors que plus de 140 tremblements de terre secouent le volcan hawaïen – L’USGS en alerte | Sciences | Nouvelles

Le volcan, situé au sud-est de la grande île d’Hawaï, a fait la une des journaux du monde entier en 2018 après une période prolongée d’activité éruptive qui a vu de grandes quantités de lave en fusion, de magma, expulsées, détruisant des centaines de maisons et faisant des milliers de sans-abri. Un avertissement émis par l’observatoire du volcan d’Hawaï à 5h34 HST (16h34 GMT) a élevé le niveau d’alerte de Watch à Advisory, ainsi que le code de couleur de l’aviation de jaune à orange.

Un communiqué du HVO a déclaré : « Le volcan Kilauea n’est pas en éruption.

« Un essaim de tremblements de terre sous la partie sud de la caldeira de Kilauea, dans le parc national des volcans d’Hawaï, a commencé dans la soirée du 23 août 2021.

“L’essaim se poursuit jusqu’aux petites heures du matin du 24 août avec une séquence particulièrement forte de tremblements de terre qui se sont produits vers 1h30 du matin, HST.”

Le début de l’essaim de tremblements de terre a coïncidé avec un changement dans le style de déformation du sol aux inclinomètres dans la région du sommet du Kilauea, ce qui peut indiquer le mouvement peu profond du magma sous la surface, a expliqué le HVO.

Le communiqué ajoute: «L’observatoire des volcans hawaïens de l’US Geological Survey augmente le niveau d’alerte volcanique/code de couleur de l’aviation pour Kilauea de Advisory/Jaune à Watch/Orange en raison de cette activité.

« Le HVO continuera de surveiller de près cette activité et d’ajuster le niveau d’alerte en conséquence.

« Le HVO est en communication constante avec le parc national des volcans d’Hawaï à mesure que cette situation évolue.

« L’activité est entièrement confinée à l’intérieur du parc.

À 4h30 du matin, plus de 140 tremblements de terre avaient été enregistrés, dont le plus important avait une magnitude de 3,3, avec la plupart moins d’un sur l’échelle.

Les petits tremblements de terre se poursuivent à un rythme d’au moins 10 tremblements de terre détectés par heure.

Actuellement, les webcams et les images satellites ne montrent aucune trace de lave à la surface.

Les scientifiques du HVO continueront de surveiller la situation et émettront des messages supplémentaires et des changements de niveau d’alerte selon les changements d’activité.

Le HVO est l’un des cinq observatoires volcaniques du US Geological Survey et est responsable de la surveillance des volcans et des tremblements de terre à Hawaï.

S’adressant à Express.co.uk en juin 2018, le maire de Big Island, Harry Kim, a déclaré que lui et son équipe avaient toujours su qu’il y avait une possibilité d’éruption à grande échelle.

Ils avaient donc mis en place des plans d’urgence qui avaient minimisé les perturbations pour les personnes vivant sur l’île, qui compte 200 000 habitants.

Néanmoins, au moment où il s’exprimait, plus de 650 maisons – dont une dont il était lui-même propriétaire – avaient été détruites par la lave, avec plus de 2 000 évacués des environs, dont 600 vivent dans des abris provisoires.

Il a admis : « Certains de vos lecteurs pourraient penser que c’est un phénomène courant, mais c’est sans précédent.

“Nous traversons quelque chose sur Big Island qu’aucune personne vivante n’a jamais vécu auparavant.

« L’une des caractéristiques de ce type d’urgence, c’est que ce n’est pas comme un tsunami ou un tremblement de terre, où l’on peut dire quand c’est terminé.

“Cette situation est unique – il n’y a pas un scientifique vivant qui oserait prédire quand elle va se terminer.”