Alerte au supervolcan de Long Valley comme «indices d’une éruption imminente» dans le comté californien | Sciences | Nouvelles

Long Valley Caldera est une dépression dans l’est de la Californie qui se trouve à côté de la Mammoth Mountain. L’une des plus grandes caldeiras de la planète – un énorme creux ressemblant à un chaudron qui se forme après une éruption – elle mesure 20 milles de long et 11 milles de large, et atteint jusqu’à 3 000 pieds de profondeur. Il s’est formé à l’origine il y a 760 000 ans lorsqu’une éruption dévastatrice a libéré des cendres chaudes qui ont ensuite refroidi et formé le tuf Bishop, un tuf soudé qui caractérise la région.

Des cendres ont été envoyées à huit milles dans les airs, avec des dépôts censés tomber aussi loin à l’est que le Kansas.

Malgré le chaos absolu que Long Valley pourrait provoquer en cas d’éruption, on en dit peu.

Plus d’attention est accordée à Yellowstone, un autre supervolcan à des centaines de kilomètres au nord-est.

Pourtant, selon Science Channel, Long Valley pourrait bien être sur le point d’entrer en éruption.

Le supervolcan et son activité récente ont été explorés lors du documentaire de la chaîne en 2017, « Secrets of the Underground ».

Rob Nelson, un scientifique et narrateur de l’émission, a déclaré : « Il y a des signes alarmants d’une possible activité volcanique.

« Et il y a des indices pointant vers une éruption imminente dispersés dans toute cette vallée – le site de la deuxième plus grande éruption volcanique explosive en Amérique du Nord. »

Même si une éruption moderne de Long Valley n’était pas à la même échelle que les événements précédents, elle constitue toujours une « menace existentielle » pour les millions de personnes qui vivent autour d’elle.

Une enquête menée par Science Channel dans une partie de la vallée a révélé plusieurs cas de fumée s’échappant du sol.

Jared Peacock, un géophysicien, a également souligné une caractéristique alarmante de la caldeira qui pourrait causer des problèmes en utilisant les données InSAR qui surveillent la région au cours des 20 dernières années.

InSAR est une technologie de télédétection qui focalise un faisceau de rayonnement sur une cible, qui rebondit ensuite vers un capteur sur une antenne, créant une carte détaillée d’une région.

JUSTIN: L’homme a découvert une roche plus précieuse que l’or

Les tuyaux ont aidé à détecter les changements dans le champ magnétique terrestre, permettant aux deux scientifiques de déterminer s’il y avait du liquide sous terre.

Lors des tests, ils ont découvert des quantités massives de liquide sous la surface des dômes : des signes évidents d’activité volcanique.

Mais cette activité n’était pas centralisée, ce qui serait préoccupant.

Au contraire, il était clairsemé et étalé.

M. Peacock a déclaré: « Nous pouvons affirmer de manière concluante qu’il n’y a pas de chambre magmatique géante en dessous.

« Mais il y a des satellites plus petits dans la région. »

Mais le danger d’une éruption n’était pas complètement écarté.

Un an plus tard, et une étude publiée dans la revue scientifique GeoScienceWorld, a trouvé des preuves de déformation du sol au supervolcan.

Les géologues qui ont dirigé l’étude ont découvert que « le soulèvement en cours suggère qu’un nouveau magma pourrait s’être introduit dans le réservoir » depuis au moins 1978.

Le soulèvement pourrait être la preuve du déplacement de la roche en fusion ou de la cristallisation de matériaux profondément sous le sol.

L’étude se lit comme suit : « Malgré 40 ans d’enquêtes diverses, la présence de grands volumes de fonte dans le réservoir de magma de Long Valley reste non résolue. »

Les scientifiques ont estimé que le réservoir de Long Valley Caldera contient « des qualités de fonte considérables », probablement supérieures à 240 milles cubes (1 000 kilomètres cubes).

Environ 27% de cette fonte pourrait être suffisamment chaude pour être de la roche liquide brûlante.

Selon le United States Geological Survey (USGS), la dernière éruption de Long Valley remonte à environ 100 000 ans.