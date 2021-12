Alerte au supervolcan du mont Hood alors que les chercheurs craignent une éruption «catastrophique» de 2022 | Sciences | Des nouvelles

‘UFO’ semble entrer dans le mont Hood dans un moment choquant

Le mont Hood est un stratovolcan potentiellement actif – constitué de plusieurs couches – situé à 80 km au sud de Portland, dans l’Oregon. Faisant partie de l’arc volcanique en cascade, il a été formé par une zone de subduction sur la côte du Pacifique et repose dans le nord-ouest du Pacifique. Ce n’est pas seulement la plus haute montagne de l’Oregon, mais l’une des plus hautes de tous les États-Unis.

Des sources modernes suggèrent que le sommet du mont Hood est d’environ 11 249 pieds, mais ce chiffre a changé au fil des ans.

Surtout, il est considéré comme le volcan de l’Oregon le plus susceptible d’entrer en éruption, avec la chaîne Youtube éducative, Underworld, l’incluant dans son court documentaire sur les cinq volcans qui « pourraient entrer en éruption en 2022 ».

Ici, le narrateur a noté: « Lorsque le mont Hood entrera à nouveau en éruption, cela causera des dommages majeurs – pas seulement à la zone qui l’entoure directement, mais aux endroits qui se trouvent en aval. »

Le mont Hood est très épisodique dans son degré d’éruption : il y a eu des périodes au cours desquelles de nombreuses éruptions se sont produites presque tout le temps.

Mount Hood : le supervolcan pourrait entrer en éruption en 2022 selon Underworld (Image : GETTY)

Portland : Mount Hood se trouve à 80 km au sud de la ville animée de Portland, Oregon (Image : GETTY)

Mais, il y a aussi eu des périodes où pendant des milliers d’années rien ne s’est passé.

Il y a environ 1 500 ans, une longue période de dormance a pris fin, ce qui signifie que le mont Hood est désormais considéré comme étant à nouveau actif.

Le narrateur a déclaré: « Une éruption majeure au mont Hood dans les temps modernes serait désastreuse. »

Les scientifiques pensent que l’éruption la plus probable du mont Hood serait l’effondrement d’un dôme de lave qui mènerait à des coulées pyroclastiques : le plus meurtrier de tous les dangers volcaniques, des nuages ​​en mouvement rapide qui dévalent la pente d’un volcan plein de gaz chaud et de matière volcanique. , connu sous le nom de téphra.

Ces flux se déplacent à des vitesses moyennes de 62 mph, mais sont capables d’atteindre des vitesses allant jusqu’à 430 mph, tandis que la température du téphra peut monter jusqu’à 1 000 ° C.

Volcans : le mont Hood se dresse majestueux au-dessus du paysage (Image : GETTY)

L’exemple le plus célèbre d’une coulée pyroclastique est peut-être survenu lors de l’éruption dévastatrice du mont Vésuve en 79 après JC qui a détruit la ville de Pompéi et les colonies de la baie de Naples.

Dans le contexte du mont Hood, plusieurs milliers d’habitants devraient être déplacés et des millions de dollars de dégâts seraient causés aux bâtiments et autres infrastructures.

Le US Geological Survey (USGS) classe le mont Hood comme le quatrième volcan le plus menaçant des États-Unis, ce qui signifie qu’il est actuellement surveillé.

Au début de 2021, l’USGS a signalé un essaim de tremblements de terre de 45 minutes près du volcan – généralement un signe de quelque chose à venir.

Mais ce n’est pas toujours le cas.

Comme le narrateur l’a noté : « Seul le temps dira quand la prochaine éruption aura lieu. »

Parc national : la zone autour du mont Hood est couverte d’une forêt dense protégée (Image : GETTY)

Terrain volcanique : l’une des plus hautes montagnes des États-Unis, le terrain du mont Hood se transforme vers le sommet (Image : GETTY)

Au fil des ans, les experts ont exprimé leur inquiétude quant au fait que le volcan n’est pas suffisamment surveillé étant donné le danger réel d’une éruption.

En 2019, un géologue de la Portland State University a déclaré : « Je suis tout à fait pour la protection de la nature sauvage, mais ce n’est qu’une question de sécurité publique.

« Et je pense que laisser un hélicoptère y installer des instruments qui peuvent ensuite être surveillés à distance semble être une exception assez mineure aux politiques sur la nature sauvage. »

Dans un article pour le New York Times, Shannon Hall, une journaliste scientifique primée, a écrit : « Le volcan est à peine surveillé.

Volcans mortels : certains des volcans les plus meurtriers au monde (Image : journaux express)

« Si les scientifiques manquent les signes avant-coureurs d’une éruption, ils pourraient ne pas savoir que le volcan est sur le point d’exploser jusqu’à ce qu’il soit trop tard. »

Le département de l’Agriculture des États-Unis (USDA), quant à lui, a déclaré : « Compte tenu des dangers bien documentés posés par les volcans, une surveillance continue et solide est essentielle pour la sécurité publique et l’atténuation des risques.

« La détection précoce des troubles au mont Hood est particulièrement critique, étant donné la popularité des zones de l’arrière-pays du mont Hood. »

Coulées pyroclastiques : elles sont les plus meurtrières de tous les voyages volcaniques et peuvent atteindre des vitesses de 430 mph (Image : GETTY)

Mais les défenseurs de la faune se sont opposés à l’idée de déployer des équipements de surveillance supplémentaires dans la région, arguant que cela pourrait interférer avec la nature et l’environnement naturel.

Wilderness Watch, une organisation nationale de protection de la nature, a déclaré : « Les structures resteront dans la nature pendant des décennies, nécessitant probablement des intrusions motorisées répétées pour les installer et les entretenir tout au long de leur durée de vie, provoquant des impacts durables importants sur le caractère de la nature.