Alerte au tsunami pour Londres : l’épave de la Seconde Guerre mondiale remplie d’explosifs est une « bombe à retardement » | Royaume-Uni | Nouvelles

SS Richard Montgomery : Que se passerait-il s’il explosait ?

Des dizaines de kilomètres de belles plages et baies occupent le littoral du Kent, surplombant la Manche et l’estuaire de la Tamise. Sous la surface, cependant, se cachent de puissants risques pour le Jardin d’Angleterre et la ville voisine de Londres. Le SS Richard Montgomery était un navire américain qui a coulé et s’est divisé en deux lors d’une tempête dans l’estuaire de la Tamise au large de Sheerness pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y est resté depuis.

Il se trouve à seulement 2,4 km du rivage, avec ses mâts rouillés, qui s’élèvent étrangement de l’eau, visibles depuis la terre.

Aujourd’hui encore, 77 ans plus tard, il est surveillé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par les autorités portuaires.

Le navire de 441 pieds de long (134 m) est soumis à une zone d’exclusion de 500 mètres.

La cargaison inquiétante qui reste sur le navire, quelque 1 400 tonnes d’explosifs brisants, pourrait en théorie exploser à tout moment.

La BBC a rapporté en 2015 que, si elle explosait, elle pourrait provoquer « l’une des explosions non nucléaires les plus dévastatrices jamais vues en temps de paix ».

Le SS Montgomery pourrait provoquer un tsunami qui « inonderait Londres ». (Image : GETTY)

Les mâts du navire sont visibles depuis le rivage. (Image : GETTY)

De manière terrifiante, un rapport du New Scientist de 2004 a suggéré qu’une détonation spontanée de l’ensemble de la charge pourrait entraîner la projection d’une colonne de débris jusqu’à 1,8 miles (3 km) dans les airs et envoyer un tsunami sur la Tamise.

Cela «endommagerait des bâtiments à plusieurs kilomètres à la ronde», notamment les conteneurs de gaz liquide sur l’île de Grain dans la péninsule de Hoo.

Ken Knowles, un réalisateur qui a passé plusieurs années à faire un film sur le SS Montgomery, a fait écho aux craintes du tsunami.

Il a déclaré à KentLive en mai : « Si le Montgomery explosait, cela pourrait provoquer un tsunami qui inonderait Londres.

L’historien local Colin Harvey a déclaré à la BBC : « La zone d’intervention de l’explosion serait de Margate au centre de Londres.

Le navire se trouve dans l’estuaire de la Tamise, non loin du rivage. (Image : GETTY)

« Cela nivelerait Sheerness et une vague de 30 ou 40 pieds (12,19 m) violerait les défenses maritimes. Sheppey a une population de 25 000 personnes. Où iraient-ils ?

Un rapport publié en 2000 par la Maritime and Coastguard Agency a révélé qu’il y avait des trous dans le navire, probablement dus à sa détérioration.

Le rapport a détaillé trois risques potentiels pour le navire.

Une collision avec un autre navire « pourrait perturber suffisamment les munitions à bord pour produire les conditions nécessaires à une explosion de masse ».

En raison de la zone d’exclusion, qui est délimitée par des bouées de navigation avec feux et des bouées supplémentaires plus petites entre les deux, cela est peu probable.

Le SS Richard Montgomery se trouve à seulement 1,5 milles de la côte du Kent et à 5 milles de Southend. (Image : Des Blenkinsopp)

L’érosion des fonds marins environnants pourrait provoquer le chavirement ou un mouvement important qui, selon le rapport, pourrait provoquer une détonation massive, ou les munitions pourraient s’échapper et être emportées par la marée.

Cependant, les fonds marins sont régulièrement surveillés et sont considérés comme stables.

Le troisième risque, la rupture, c’est que le navire se brise. Si cela se produisait, il y a une chance que les munitions à l’intérieur de la coque du navire soient emportées par les marées.

Le rapport disait : « Cela pourrait entraîner le rejet de munitions individuelles sur les plages.

« Cela réduit l’effet d’une explosion massive des munitions restantes, cependant, un nouveau risque d’explosion ou de combustion de munitions individuelles sur les plages est créé. »

Une estimation de l’apparence de l’explosion. (Image : BBC)

La zone d’intervention de l’explosion s’étendrait jusqu’à Margate et Londres. (Image : GETTY)

Les bombes à fragmentation, qui sont les plus préoccupantes, seraient rangées dans la cale numéro 2. Celui-ci est situé dans la partie de l’épave sujette au plus grand mouvement en cas de déplacement.

Des fissures sont également apparues dans cette partie de l’épave.

Le rapport a conclu qu’une défaillance structurelle « surviendra » à un certain stade, et que le risque de cela augmente naturellement avec le temps.

Cependant, le rapport a également déclaré: «Le risque d’une explosion majeure est considéré comme faible et devient probablement encore moins probable avec le temps. Cela peut finir par passer complètement, mais ce n’est probablement pas avant un certain temps.

« Il serait probablement très dangereux d’essayer de découvrir la véritable situation à l’intérieur de l’épave, en particulier si cela impliquait une interférence importante. »

Dave Welch, un ancien expert en neutralisation des bombes de la Royal Navy, a déclaré : « L’idée que si un élément fait ‘bang’, alors tout le sera est, je pense, assez improbable.

« À moins que vous n’ayez un contact intime entre deux munitions sous la surface, vous ferez rarement exploser l’autre, car l’eau est un très bon atténuateur. »

Il a ajouté, cependant, que l’état de l’épave est ce qui pose un danger : « Les objets ne sont pas la bombe à retardement, l’épave l’est.

« C’est le fait qu’ils se trouvent à l’intérieur d’un vaisseau qui se désintègre lentement qui pourrait avoir le potentiel de générer suffisamment d’énergie pour les faire exploser. »

Les travaux vont bientôt commencer pour retirer les mâts du navire. Un porte-parole du ministère des Transports a déclaré à KentOnline : « Dans le cadre de notre gestion prudente des risques, des experts en évaluation d’épaves entreprennent désormais des études détaillées qui éclaireront les futurs travaux visant à réduire la hauteur des mâts. »

Un contrat a été attribué pour l’enlèvement des mâts pour 2022.