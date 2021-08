Alerte au vaccin Covid: les jeunes peuvent être plus à risque de problèmes cardiaques qu’on ne le pensait | Sciences | Nouvelles

in

Des milliers d’utilisateurs de médias sociaux ont publié des allégations non fondées sur les vaccins utilisés pour pucer les gens et la pandémie de coronavirus étant un canular.

Les allégations facilement démystifiées persistent malgré la pandémie faisant déjà plus de 4,4 millions de décès dans le monde, au 20 août.

Dans un cas, un article publié par The Daily Expose en juillet a affirmé que deux fois plus de personnes étaient décédées des vaccins Covid en six mois que de COVID-19 en 15 mois.

Les affirmations ont été rapidement démystifiées par les vérificateurs des faits de Full Fact, qui ont conclu: “Ceci est complètement faux et est basé sur des conclusions trompeuses tirées de données officielles.

« Il ne compte que les décès de Covid-19 en Angleterre sans conditions sous-jacentes, et utilise à mauvais escient les rapports de décès après les vaccins Covid-19 où aucun lien de causalité ne peut être prouvé. »