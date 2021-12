Alerte aux actions chinoises : que se passe-t-il avec les actions FUTU et TIGR aujourd’hui ?

Depuis le début du mois de décembre, les entreprises chinoises qui négocient sur les principales bourses américaines sont confrontées à un paysage économique difficile alors que les tensions se sont intensifiées entre les deux gouvernements. Au début du mois, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a annoncé que toutes les sociétés internationales qui refusaient de se conformer aux ordonnances réglementaires des agences américaines feraient face à une radiation. Alors que la plupart des pays coopèrent à de telles politiques depuis des années, la Chine a refusé jusqu’à présent. De plus, son gouvernement n’a pas tardé à réagir par des mesures réglementaires qui ont poussé les entreprises à se retirer de la liste. Aujourd’hui, nous avons appris que plusieurs courtiers en ligne ont été pris dans ce feu croisé. En conséquence, les actions chinoises du secteur de la fintech sont en baisse aujourd’hui.

Que se passe-t-il avec les actions chinoises ?

Selon un rapport de ., le gouvernement chinois envisage d’interdire aux maisons de courtage numériques d’offrir des services de trading offshore aux clients basés sur le continent. Cela a de graves conséquences pour les actions chinoises telles que Fonds de Futu (NASDAQ :FUTU) et UP Fintech Holding (NASDAQ :TIGR), deux acteurs de premier plan sur le marché chinois de la fintech. Les deux sociétés permettent aux investisseurs du continent de négocier sur les marchés internationaux.

Aucune des deux actions n’a connu une bonne semaine, et cette nouvelle n’aidera probablement pas la performance de l’une ou l’autre. FUTU était en panne toute la matinée. Malgré une légère hausse, il n’est dans le vert que de 0,51% après avoir montré pas mal de turbulences au cours des deux premières heures de négociation. Les choses sont pires pour TIGR, qui est en baisse de 7% au moment d’écrire ces lignes après avoir chuté de plus de 20% depuis le début de la semaine. Il convient également de noter que FUTU est également en baisse cette semaine, avec des baisses dépassant 13% jusqu’à présent.

Pourquoi est-ce important

Il est facile de comprendre pourquoi cette évolution de la répression réglementaire en Chine est une mauvaise nouvelle pour les entreprises du secteur des technologies financières. La Chine compte des millions d’investisseurs qui ne pourront pas s’engager dans la négociation de titres rapide et facile fournie par ces plateformes. Sans la possibilité de négocier sur les marchés américain et britannique, ces investisseurs seront obligés de rechercher d’autres options. Cela restreindra sévèrement la clientèle des deux sociétés, limitant leur utilité.

Quant aux raisons de l’interdiction, des sources ont cité la confidentialité et la sécurité des données, ainsi que des débordements de capitaux. La mention des problèmes de données rappelle la même explication donnée lorsque le géant chinois du covoiturage Didi Global (NYSE :AI-JE) a succombé aux pressions pour se retirer de la liste New York Stock Exchange. Lorsque cela s’est produit, plusieurs actions chinoises de premier plan ont également été touchées. Bien que cela puisse être une préoccupation valable, le fait demeure que les restrictions de la Chine nuisent avant tout à ses propres entreprises. Bien que cela ne rende certainement pas service aux investisseurs internationaux non plus.

Ce que cela veut dire

À l’heure actuelle, il est difficile pour les investisseurs américains de faire confiance aux actions chinoises. Les experts déconseillent d’acheter même les entreprises chinoises les plus importantes, telles que Alibaba (NYSE :BABA), en raison des complications posées par les récentes mesures de répression réglementaires. Le gouvernement chinois ne semble pas avoir l’intention d’arrêter de si tôt. Et jusqu’à ce qu’il le fasse, il sera difficile d’investir en toute confiance dans les actions chinoises.

Futu et Up Fintech pourraient finalement trouver des moyens de compenser cette restriction. Cependant, jusqu’à ce qu’ils le fassent, ils feront partie des actions chinoises que les investisseurs doivent évaluer avec beaucoup de prudence.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.