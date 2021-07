Alerte aux banlieusards du métro de Delhi : les services de la ligne rose seront affectés pendant quatre jours ; Vérifier les détails

Le principal point fort de cette section de la Pink Line est la présence de trois gares d’échange

Les services de la ligne rose du métro de Delhi seront interrompus du 12 juillet, du lundi au 15 juillet, en raison des travaux d’interconnexion des équipements aériens entre les stations Mayur Vihar pocket -1 nouvellement construites et Trilokpuri Sanjay Lake, ont annoncé des responsables. L’interconnexion rejoindra la région de Trilokpuri à Delhi, qui s’est longtemps avérée être un goulot d’étranglement pour DMRC dans les 38 stations enjambant la ligne rose.

L’écart dans la ligne devait être comblé d’ici septembre 2020, puis le 31 mars, mais a été retardé en raison du verrouillage induit par la pandémie. Les travaux de génie civil sur un petit tronçon d’un segment non opérationnel sur le corridor Majlis Park-Shiv Vihar ont été récemment achevés, comblant ainsi physiquement l’écart de longue date sur la ligne de métro longue de 58 km.

Le tronçon total de terrain qui reste à relier est de 289 mètres. Les travaux d’interconnexion perturberont les services de métro entre les stations IP Extension et Trilokpuri, et entre les stations Mayur Vihar Ph-I et Mayur Vihar Pocket-1 du 12 au 15 juillet, a déclaré DMRC dans un communiqué. En outre, les autres stations qui resteront fermées sont Mandawali, East Vinod Nagar, West Vinod Nagar, Trilokpuri et Mayur Vihar Pocket -1 et Mayur Vihar Phase II sera fermée pendant cette période.

Cependant, les horaires du premier et du dernier train dans les gares terminales modifiées, c’est-à-dire de Mayur Vihar Phase-I à l’extension IP, resteront inchangés, selon le communiqué officiel. Des annonces concernant les mêmes et sur les destinations modifiées des trains seront également faites dans la gare et à l’intérieur des trains. Les services de train normaux dans ce corridor reprendront après le 16 juillet

Les travaux de génie civil sur un petit tronçon du segment non opérationnel rejoignant le corridor Majlis Park-Shiv Vihar ou la ligne rose ont été achevés au cours de la dernière semaine de juin. Les autorités du DMRC travaillaient à aplanir le terrain et à d’autres problèmes qui ont interrompu la connexion des deux côtés sur ce tronçon depuis un certain temps maintenant.

Aucune date n’a été fixée pour la mise en service du tronçon qui a nécessité des travaux électriques et des essais supplémentaires, avait déclaré précédemment le commissaire à la sécurité du métro (CMRS).

La ligne rose a été ouverte en plusieurs phases en 2018. Le point culminant de cette section de la ligne rose est la présence de trois stations d’échange – Anand Vihar (avec la ligne bleue), Karkardooma (avec la ligne bleue) et Welcome (avec la ligne rouge). La ligne rose sera prolongée de Majlis Park à Maujpur au cours de la phase IV, ce qui en fera le plus long couloir de métro d’Inde.

