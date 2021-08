Alerte aux conditions météorologiques extrêmes : 48 °C pour rôtir l’Europe – alerte alors que des incendies de forêt ravagent la région | Météo | Nouvelles

in

L’anticyclone devrait apporter une vague de chaleur torride dans le sud de l’Europe vers la fin de cette semaine. Après avoir dévasté le sud de l’Italie, l’anticyclone commencera à se déplacer vers l’ouest, et au cours du week-end, les habitants du sud de l’Espagne pourraient voir des températures aussi élevées que 48 ° C, selon BBC Weather. La chaleur la plus intense affectera le sud de la péninsule. À partir de vendredi, dans la ville de Cordoue, les températures maximales dépasseront 42°C, atteignant leur maximum samedi, alors qu’elles pourraient monter jusqu’à 47°C, selon l’Agence météorologique d’État (Aemet).

La nuit, la température la plus fraîche devrait se situer autour de 24°C.

Quelque chose de similaire est attendu à Séville, où la température maximale dépassera également 42°C dans les prochains jours.

La chaleur affectera également la capitale Madrid où les températures devraient dépasser les 40C.

Les îles Canaries peuvent également avoir des températures plus élevées pendant le week-end.

Les îles Baléares seront l’une des zones les plus touchées par la chaleur et la poussière saharienne.

Les températures à Majorque peuvent dépasser 40 ° C pendant au moins quatre jours consécutifs, a rapporté eltiempo.es.

Selon Aemet, la chaleur devrait commencer à baisser dimanche et lundi.

Il est probable qu’une baisse des températures s’amorcera dans l’ouest de l’Espagne avant de se déplacer à travers le pays.

LIRE LA SUITE: Prévisions météo chaudes: une explosion de chaleur se dirige vers le Royaume-Uni à partir d’une “source inhabituelle”

La ministre régionale de l’Action pour le climat, de l’Alimentation et de l’Agenda rural de la Generalitat catalane, Teresa Jordà, a déclaré : « S’il y a un incendie, nous pouvons y faire face, mais s’il y en a beaucoup, il sera très difficile de les éteindre. “

Les autorités ont maintenant appelé à la mise en place de politiques préventives, le public étant informé sur la façon de ne pas allumer accidentellement un incendie.

Cela inclut de dire aux gens de ne pas jeter de cigarettes ou de bouteilles en verre par terre.

Au cours des sept premiers mois de cette année, plus de 40 000 hectares de forêt ont brûlé au 1er août.

Ces données sont inférieures de 20 % à la moyenne de la dernière décennie.

La nouvelle survient après que l’Europe ait connu sa température la plus élevée de l’histoire enregistrée.

Le météorologue écossais Scott Duncan a écrit sur Twitter : “Le précédent record pour l’Europe accepté par l’Organisation météorologique mondiale (OMM) était de 48,0 °C depuis Athènes en 1977.

“Ce record est âprement débattu parmi de nombreux météorologues et climatologues. Très douteux, peut-être pouvons-nous tous nous reposer et être d’accord dans cette lecture.

“Le temps nous le dira.

« Le SIAS en Sicile (qui possède et entretient le réseau d’observations) a officiellement accepté les 48,8°C.

“Une dangereuse vague de chaleur couvrant une grande partie de l’Afrique du Nord et du sud de l’Europe se déroule actuellement. Le foyer de la chaleur se déplacera légèrement vers l’ouest et le nord dans les prochains jours.

“Plus de records sont inévitables.”

Reportage supplémentaire de Maria Ortega