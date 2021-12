Alerte aux inondations au Royaume-Uni: 24 alertes en place alors que les Britanniques se préparent à de fortes pluies – MAPPED | Météo | Des nouvelles

Selon les dernières cartes météorologiques, 24 régions de Grande-Bretagne ont reçu une alerte aux inondations, à la suite d’une récente vague de fortes pluies. En conséquence, des inondations localisées provenant des rivières et des eaux de surface sont possibles dans certaines parties du Pays de Galles et du nord de l’Angleterre jeudi et vendredi.

Un certain nombre d’alertes aux inondations ont été émises à travers le Pays de Galles, avec une augmentation du niveau des rivières au confluent de la rivière Severn Vyrnwy à Llanymynech en raison de fortes pluies pendant la nuit, ce qui signifie que l’inondation des routes et des terres agricoles est attendue entre 9h et 12h aujourd’hui (30 décembre ).

Une alerte a également été émise pour les bassins versants de Sterne et de Perry, car la région a été frappée par de fortes pluies au cours des derniers jours.

L’Agence pour l’environnement a déclaré que les inondations des routes et des terres agricoles devraient se poursuivre au cours du week-end à venir.

Il ajoute : « Nous nous attendons à ce que les inondations affectent les terres basses et les routes adjacentes à la rivière de Wolverley à Newport.

« D’autres emplacements qui pourraient être affectés incluent Market Drayton, Wem et Rodington. »

La rivière Lugg, au sud de Leominster, est également menacée d’inondation, car le niveau de la rivière a augmenté et reste élevé après une série de fortes pluies au cours des derniers jours.

De nouvelles précipitations sont prévues au cours du week-end, ce qui signifie que les niveaux des rivières devraient rester élevés, ce qui pourrait avoir un impact sur les régions de Stoke Prior à Mordiford, et pourrait également affecter Bodenham, Lugwardine et Hampton Bishop.

Ailleurs, les niveaux de la rivière Severn restent élevés dans certaines parties du Worcestershire avec des inondations prévues, selon des responsables.

LIRE LA SUITE: Prévisions de neige au Royaume-Uni: de fortes chutes de neige enseveliront la Grande-Bretagne alors que 22 cm tomberont en janvier

Alors que les niveaux élevés de la rivière à la jauge de Bedford en raison des pluies récentes signifient que les inondations pourraient affecter la rivière Great Ouse de Newport Pagnell à Roxton.

D’autres alertes d’inondation à travers la Grande-Bretagne incluent Sutton Gault Causeway dans le Cambridgeshire et Hundred Foot Washes dans le Cambridgeshire et le Norfolk.

Le pont-jetée à Sutton Gault a actuellement environ 18 centimètres d’eau sur la route, et en raison de la surface inégale des routes, l’eau peut être plus profonde à certains endroits.

Le personnel d’intervention en cas d’incident de l’Agence pour l’environnement est en liaison avec Cambridgeshire Highways, qui décidera de fermer ou non la route.