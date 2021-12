Alerte aux inondations au Royaume-Uni : 28 zones à haut risque alors que des vents de 80 mph vont frapper la Grande-Bretagne | Météo | Nouvelles

De fortes averses, des averses hivernales et des vents allant jusqu’à 80 mph sont prévus au Royaume-Uni mardi. La tempête Barra circule actuellement dans l’Atlantique et devrait se diriger vers l’est au-dessus de l’Irlande et du Royaume-Uni demain matin.

L’Agence pour l’environnement a émis 28 alertes d’inondation dans le nord-ouest, le nord-est, l’est-anglie, les Midlands, le sud et le sud-ouest de l’Angleterre, à 17 heures lundi.

Le Met Office a également activé mardi quatre avertissements météorologiques pour la neige, la pluie et le vent à travers le Royaume-Uni.

La tempête Barra a été officiellement nommée par le Met Office dimanche et survient un peu plus d’une semaine après que la tempête Arwen a causé des destructions dans certaines parties du nord de l’Angleterre et de l’Écosse.

Plus d’un million de foyers ont été touchés par des problèmes d’électricité, car 1 600 foyers dans le Nord ont été privés d’électricité au cours des 10 derniers jours.

L’alerte émise par l’Agence pour l’environnement signifie « des inondations sont possibles » dans les zones touchées.

On craint que de fortes averses ne forcent les rivières à déborder, tandis que de fortes tempêtes peuvent déclencher de forts raz de marée.

A Bristol, une alerte est en place à partir de 9h ce mardi pour l’estuaire de la Severn à Severn Beach.

Il dit: « Une grande onde de marée est attendue avec un possible débordement et des inondations à terre en raison des niveaux d’eau élevés. »

L’avis indique: «Les niveaux des rivières restent élevés mais commencent à baisser aux jauges des rivières Willington et Shardlow en raison de fortes précipitations. Les inondations continuent.

«Les zones les plus à risque sont les terres agricoles et les routes de faible altitude, notamment Willington, Barrow upon Trent, Swarkestone, Bargate Lane et les routes d’accès à Willington Meadows, la route d’accès de Twyford Village, Church Lane à Barrow et Ingleby Lane.»

Le Met Office a deux avertissements de vent jaune en vigueur dans toute l’Angleterre à partir de 9 heures du matin demain, avec des rafales de 60 mph attendues à l’intérieur des terres et des vitesses de 80 mph dans les régions côtières.

Le Met Office a déclaré: «La tempête Barra entraînera des conditions venteuses sur l’ouest du Royaume-Uni tôt mardi matin se propagera bientôt vers l’est à travers la zone d’avertissement, entraînant de violents coups de vent dans les zones côtières, pendant un certain temps avant de commencer à s’atténuer mardi soir.

«Les vents du sud au sud-est souffleront parfois jusqu’à 70-80 mph sur les zones côtières exposées et largement à 50-60 mph à l’intérieur des terres. Les vents, les grosses vagues côtières et les marées hautes peuvent entraîner certains impacts côtiers.

« En plus du vent, les averses et les périodes de pluie plus longues créeront des conditions de voyage désagréables et difficiles. »

Un avertissement jaune de vent et de pluie a été émis de 6h00 mardi à 9h00 mercredi en Irlande du Nord, avec des vents de 75 mph et 50 mm de pluie prévus sur les hauteurs.

Pendant ce temps, un avertissement de neige jaune est en place à partir de 11 heures mardi jusqu’à minuit dans le nord de l’Angleterre et de l’Écosse.

Le Met Office s’attendait à ce que 5 cm de neige s’accumulent dans la plupart des zones et jusqu’à 20 cm sur les hauteurs.