Alerte Bitcoin! Le gouvernement dit que les gains cryptographiques sont imposables en tant que revenu, la TPS applicable sur les services par les échanges cryptographiques

Étant donné que le revenu de toute source dérivée est inclus dans la Loi de l’impôt sur le revenu de 1961 et que la fourniture de tout service, si elle n’est pas spécifiquement exonérée, est imposable en vertu de la taxe sur les produits et services (TPS), les gains provenant du commerce de crypto-monnaie (crypto) et des services par crypto les échanges sont susceptibles d’être imposables, a déclaré le gouvernement. Les informations ont été partagées par le ministre d’État aux Finances, Anurag Singh Thakur, en réponse à une question du Rajya Sabha, à savoir si le gouvernement perçoit actuellement de l’impôt sur le revenu sur les revenus cryptographiques et également si la TPS est collectée sur les échanges cryptographiques.

« Indépendamment de la nature de l’entreprise, le revenu total pour la fiscalité comprendra tous les revenus de quelque source que ce soit dérivés … les gains résultant du transfert de crypto-monnaies / actifs sont soumis à l’impôt sous un titre de revenu », a déclaré Thakur. De même, «la fourniture de tout service, s’il n’est pas spécifiquement exonéré, est taxable sous la TPS et aucun service lié à l’échange de crypto-monnaie n’a été exonéré.»

Cependant, il n’y a pas de données conservées par le gouvernement sur les revenus de cryptographie car il n’y a aucune disposition dans la déclaration informatique pour capturer des données sur ces revenus, a ajouté le ministre. Le Conseil central des impôts indirects et des douanes (CBIC) émet des codes de comptabilité des services (SAC) uniques pour classer chaque service sous la TPS. Thakur a déclaré que, puisqu’il n’y a pas de SAC spécifique pour les crypto-monnaies, les collectes de TPS spécifiques aux crypto-monnaies ne sont pas disponibles auprès du gouvernement.

Les clarifications sont survenues au milieu de la décision du gouvernement plus tôt cette semaine de peut-être réglementer les crypto-monnaies en Inde. Le ministère des Affaires corporatives a maintenant rendu obligatoire pour les entreprises traitant des monnaies virtuelles de divulguer les profits ou les pertes encourus sur les transactions cryptographiques, le montant des cryptos qu’elles détiennent et les dépôts ou avances de toute personne dans le but de négocier ou d’investir dans la crypto-monnaie dans leur bilans. Dans une notification publiée mercredi, le ministère a annoncé les modifications apportées à l’annexe III de la loi sur les sociétés avec effet au 1er avril 2021. Dans une réponse écrite à une question du Rajya Sabha mardi, Thakur avait déclaré que le gouvernement serait prendre une décision sur les recommandations du Comité interministériel (CIM) sur les crypto-monnaies en Inde. En conséquence, une proposition législative, le cas échéant, serait soumise au Parlement.

