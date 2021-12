Alerte boursière AABB : Pourquoi les actions spéculatives à large bande en Asie montent en flèche de 50 % aujourd’hui

Asie Haut Débit (OTCMKTS :AABB) a fait une grande annonce aujourd’hui, et les actions AABB montent en flèche de 50% en conséquence. La société à microcapitalisation se concentre sur l’extraction et la fourniture de métaux précieux. Cependant, il s’est tourné vers l’industrie de la cryptographie au fur et à mesure qu’il fait de nouveaux développements.

Alors, quelle est la grande nouvelle qui a fait grimper ce stock ?

La société a annoncé plus tôt cette année son intention de développer une bourse, et les investisseurs ont finalement reçu une date de confirmation aujourd’hui. En effet, Asia Broadband a confirmé que son échange cryptographique exclusif sera mis en ligne le 28 décembre.

L’échange cryptographique d’Asia Broadband offrira un éventail de nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs intéressés. Le nouvel échange de crypto-monnaie, appelé « Exchange », permettra la mise en œuvre de modules pour les courtiers, l’émission de divers prêts et cartes de crédit/cadeau sécurisés par crypto-monnaie, et la négociation de plus de 150 paires de crypto-monnaies. L’échange sera disponible sur l’application AABB Wallet.

Cependant, ce n’est pas la première incursion d’Asia Broadband dans le monde de la cryptographie. La société a créé cette année l’AABB Gold Token (AABBG), qui est soutenu à 100 % par 30 millions de dollars d’or physique. L’or contre lequel AABBG est adossé est extrait exclusivement par Asia Broadband.

Asia Broadband présente sa crypto-monnaie hybride Mine-to-Token comme un « produit unique en son genre ». Le jeton a été développé sur le Ethereum (CCC :ETH-USD) et a vendu plus de 2 millions de dollars de jetons au cours des deux premières semaines suivant le lancement initial. De plus, le site officiel indique que AABBG n’est pas une pièce stable mais plutôt un jeton lié au prix de 0,1 gramme d’or.

Les perspectives de l’action AABB

Alors que la confirmation de cette date est une excellente nouvelle pour Asia Broadband, le monde de la crypto-monnaie est saturé d’échanges crypto. Les fans des actions AABB voudront peut-être suivre les annonces potentielles détaillant le nombre de nouveaux utilisateurs et le volume de crypto échangés une fois Exchange en ligne.

De plus, le prix des actions AABB a atteint 53 cents en février après que la société a annoncé pour la première fois son intention d’échanger. L’action a depuis perdu 62% à 20 cents, même après le gain de 50% d’aujourd’hui.

Comme toutes les actions de micro-capitalisation, AABB est soumise à des mouvements de prix extrêmes. Par conséquent, les investisseurs potentiels doivent faire preuve de prudence lorsqu’ils prennent leurs décisions d’investissement.

A la date de publication, Eddie Pan n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.