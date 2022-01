Alerte boursière CLOV : 4 choses à savoir alors que la santé du trèfle atteint un niveau record

Que se passe-t-il avec Trèfle Santé (NASDAQ :CLOV) ? En 2021, Chamath Palihapitiya a contribué à l’introduction en bourse de la compagnie d’assurance maladie via une société d’acquisition à vocation spécifique (SPAC). Au cours de l’année, les actions de CLOV ont même grimpé jusqu’à 28 $. Maintenant, cependant, les actions se négocient à des niveaux record de l’ordre de 3 $, en baisse d’environ 15 % à la date du début de l’année (YTD).

Source : Wirestock Creators / Shutterstock.com

La raison du déclin de Clover cette semaine peut être attribuable à Humana (NYSE :HUM). Hier, Humana a annoncé qu’elle avait réduit d’environ 50 % ses prévisions pour 2022 pour les nouveaux membres Medicare Advantage.

Les plans de santé Medicare Advantage sont l’un des principaux moteurs de l’activité principale de Humana. Humana avait précédemment prévu 325 000 à 375 000 nouveaux membres supplémentaires au cours de 2022. Maintenant, cette prévision a été divisée en deux pour atteindre 150 000 à 200 000 nouveaux membres. La société a déclaré que la principale raison de la baisse des prévisions est « des résiliations plus élevées que prévu » pendant la période électorale de l’assurance-maladie. L’action HUM a chuté de 21% après la nouvelle, ce qui représente sa plus grosse perte intrajournalière en 13 ans.

En conséquence, les investisseurs craignent que cette prévision plus basse n’affecte directement le stock de CLOV. En effet, la majorité des assurés couverts par Clover utilisent le plan Medicare Advantage.

En plus de cela, le Credit Suisse a également abaissé son objectif de cours pour l’action CLOV aujourd’hui à 3,50 $. L’analyste Jonathan Yong cite des hausses potentielles des taux d’intérêt et un besoin de lever des capitaux comme raisons de sa réduction des prix. Yong a ajouté que les investisseurs devraient plutôt investir dans des entreprises ayant « une puissance bénéficiaire claire, un modèle commercial viable et viable et une activité génératrice de trésorerie ».

Action CLOV : 4 choses à savoir alors que les actions s’effondrent

Les actionnaires de Clover peuvent être préoccupés par la dilution des actions. En novembre dernier, la société de soins de santé a finalisé une offre publique d’actions ordinaires de catégorie A qui a rapporté environ 300 millions de dollars de produit brut. Le contributeur d’InvestorPlace, Joseph Nograles, note que l’offre a augmenté le nombre d’actions de 12,4 %, ce qui équivaut à une baisse de 11 % des bénéfices futurs par action (BPA). Clover a déclaré un chiffre d’affaires de 427,2 millions de dollars au troisième trimestre, en hausse de 153 % en glissement annuel. Sur la base des ventes sur douze mois glissants (TTM), l’action CLOV se négocie désormais à un faible ratio prix-ventes (P/S) de 1,3. Pour la période, le nombre de vies couvertes par Clover a augmenté de 125 % en glissement annuel pour atteindre 129 100 au cours du troisième trimestre. Sur les 129 100 vies couvertes, plus de 67 000 membres ont utilisé le plan Medicare Advantage. Clover prévoit qu’elle comptera en moyenne 82 000 membres sur le plan Medicare Advantage pour 2022. Cela représentera une augmentation annuelle de plus de 20 %. Contrairement à Humana, Clover n’a pas abaissé son nombre prévu de membres Medicare Advantage pour 2022.

A la date de publication, Eddie Pan ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.