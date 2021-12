Stock de mème majeur Divertissement AMC (NYSE :AMC) est en hausse aujourd’hui, et cela n’a rien à voir avec Reddit (Probablement). En effet, l’action AMC est en hausse de plus de 20% aujourd’hui après de grosses annonces liées au nouveau film Spider-Man.

AMC a annoncé aujourd’hui que près de 1,1 million de personnes ont regardé Spider-Man: No Way Home au cinéma lors de sa soirée d’ouverture. Le film a la deuxième vente de billets à l’avance la plus élevée de l’histoire de la société, derrière seulement Avengers: Fin de partie, sorti en 2019. Le film capture la soirée d’ouverture de décembre la plus élevée jamais enregistrée pour la société de cinéma.

Le PDG d’AMC, Adam Aron, a eu des mots optimistes sur la première du blockbuster. « Spider-Man nous indique clairement que les consommateurs en grand nombre souhaitent l’expérience que seuls les cinémas AMC peuvent offrir, et nos incroyables équipes de théâtre étaient préparées pour le moment », a-t-il déclaré.

Alors, que devez-vous savoir d’autre sur le redressement potentiel du théâtre ?

Le stock d’AMC pourrait voir ses perspectives s’améliorer au milieu des signes de résurgence du théâtre

Spider-Man est certainement le début d’un nouvel élan cinématographique, mais sera-ce la fin ? Bref, c’est pas clair. Les films Marvel ont tendance à se démarquer de la concurrence en ce qui concerne les sorties de haut niveau, mais cette première avait encore plus d’intérêt que d’habitude.

AMC a offert aux cinéphiles premium des jetons non fongibles (NFT) pour les premiers achats des séances du 16 décembre. Une série de conditions devaient être remplies pour racheter les 86 000 NFT donnés. Cependant, cette offre unique en son genre de la société allait certainement faire la une des journaux. Et ce n’est pas le dernier du genre. AMC propose une série de défis quotidiens menant à la sortie du nouveau film Matrix Resurrections, la récompense étant, vous l’aurez deviné, des NFT.

En tant que tel, il est difficile de dire si cette dernière résurgence du cinéma est ponctuelle ou un signe de choses à venir. Les NFT peuvent être une motivation légitime de la vente de billets, ou Spider-Man, Tom Holland et Zendaya peuvent simplement bien se vendre.

