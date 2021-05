Alerte boursière FSLY: pourquoi la lecture rapide des logiciels cloud s’effondre aujourd’hui

Rapidement (NYSE:FSLY) Les résultats du premier trimestre de l’exercice 2021 sont sortis mercredi soir et les actions de FSLY sont désormais battues jeudi. Cela vient après que les revenus déclarés de 84,85 millions de dollars aient été inférieurs à l’estimation de Wall Street de 85,12 millions de dollars. En outre, les pertes ajustées par action non-GAAP de la société de 12 cents étaient pires que l’attente des analystes d’une perte de 11 cents.

En plus de cela, la société a déclaré que les pertes GAAP par action étaient également de 44 cents pour la période.

Voici ce qu’il vaut la peine de mentionner dans le dernier rapport sur les revenus de Fastly:

Les pertes par action ajustées étaient 100% pires que 6 cents au premier trimestre 2020. Le chiffre d’affaires du trimestre est de 35% plus élevé d’une année sur l’autre (en glissement annuel) par rapport à 62,92 millions de dollars au premier trimestre 2020. La perte d’exploitation de 49,96 millions de dollars était bien pire en glissement annuel que la perte de 11,98 millions de dollars l’année précédente. Le rapport sur les bénéfices de Fastly comprend également une perte nette de 50,68 millions de dollars; ce n’est pas génial par rapport à une perte de 11,99 millions de dollars au premier trimestre 2020.

Mis à part la réaction de Wall Street, le PDG Joshua Bixby avait ceci à dire à propos des bénéfices de l’action FSLY:

«Nous avons connu un autre trimestre exceptionnel, générant un chiffre d’affaires de près de 85 millions de dollars, en hausse de 35% d’une année à l’autre. […] Fastly est idéalement positionné pour servir les entreprises qui s’adaptent à cette nouvelle réalité, en combinant de manière transparente la livraison, l’informatique de pointe et la sécurité. Nous sommes plus que jamais confiants dans notre capacité à mener à bien notre mission de cloud de périphérie et nous continuerons à y investir pour positionner notre entreprise en vue de sa croissance future. »

La société a également introduit des indications pour le deuxième trimestre dans la publication des résultats. Cela comprenait un revenu attendu entre 84 millions de dollars et 87 millions de dollars ainsi que des pertes non-GAAP par action entre 16 cents et 19 cents. Ces prévisions ne semblent pas très bonnes à côté des revenus attendus de Wall Street de 91,21 millions de dollars et d’une perte de 10 cents pour la période.

L’action FSLY était en baisse d’environ 26% jeudi matin.

