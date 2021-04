Alerte boursière FSR: l’appel de l’analyste EV qui fait monter en flèche les actions Fisker aujourd’hui

Actions de Fisker (NYSE:FSR) sont en hausse mardi après qu’un analyste ait fait son appel sur les actions et fixé un objectif de cours prometteur.

L’analyste de Bank of America, John Murphy, a attribué à l’action FSR une note «Achat» avec un objectif de cours de 31 $. Cela vient après que l’institution financière a déclaré qu’elle pensait que le fabricant de véhicules électriques (VE) était «un bénéficiaire de l’évolution de l’industrie automobile vers l’électrification». Et à BofA, cela suffit pour passer l’appel.

«Plus précisément, nous pensons que certains aspects de sa stratégie de commercialisation et de commercialisation ont des avantages et que son produit est relativement convaincant», a déclaré BofA.

En outre, la valeur cible de prix indiquée provient des ratios valeur d’entreprise / chiffre d’affaires et valeur d’entreprise / EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) de Fisker basés sur les estimations de 2025. Cela dit, Murphy et l’équipe de BofA estiment que les chiffres sont en ligne avec ceux de l’industrie des véhicules électriques, y compris un acteur majeur du secteur.

«Ceci est quelque peu en ligne avec les premiers multiples de négociation de TSLA (base de cinq ans à terme) et à peu près en ligne avec les multiples moyens de l’univers des start-up EV OEM, qui reflète le stade encore naissant de l’industrie des VE et le paysage concurrentiel féroce entre les opérateurs historiques / entrants », ont déclaré Murphy et BofA.

L’action FSR était en hausse de 5% mardi matin.

