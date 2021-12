Alerte boursière KTTA : 6 choses à savoir sur Pasithea Therapeutics alors que les actions montent en flèche aujourd’hui

Pasithea Therapeutics (NASDAQ :KTTA) l’action est en hausse jeudi, même sans nouvelles récentes de la société de biotechnologie.

Curieusement, il n’y a pas de vraies nouvelles pour expliquer pourquoi l’action KTTA décolle aujourd’hui. Ou il n’y en aurait pas si ce n’était du fait que l’entreprise est un penny stock incroyablement vulnérable. Cela signifie qu’il est sujet à la manipulation, car les commerçants de détail pompent et vident les actions.

Cela semble être le cas aujourd’hui, les actions de KTTA faisant l’objet d’échanges intenses. Au moment d’écrire ces lignes, plus de 77 millions d’actions ont été négociées. Il s’agit d’un bond considérable par rapport au volume moyen quotidien des transactions de l’entreprise d’environ 4,8 millions d’actions.

Bien sûr, les investisseurs voudront être prudents avant de prendre une participation dans les actions de KTTA aujourd’hui. Bien que la pompe semble rester stable pour le moment, elle se déchargera probablement et vous ne voulez pas qu’on vous laisse tenir le sac.

Dans cet esprit, voici ce que les commerçants doivent savoir sur Pasithea Therapeutics.

Pasithea Therapeutics est une société de biotechnologie spécialisée dans les troubles cérébraux. Cela l’amène à travailler vers un objectif à long terme de transformer la recherche en médicaments cliniques. Ses employés travaillent à développer des médicaments qui offrent des résultats meilleurs et plus durables pour les patients souffrant de problèmes de santé mentale. Le professeur Lawrence Steinman est le co-fondateur et président de la société. À ses côtés se trouve le PDG, le Dr Tiago Reis Marques. La capitalisation boursière de la société est de 44,239 millions de dollars.

L’action KTTA est en hausse de 33,4% jeudi matin.

