Alerte boursière NAKD: Les nouvelles qui ont populaire Reddit jouent la marque nue en plein essor aujourd’hui

Marque nue (NASDAQ:NAKD) le bilan prend son envol vendredi après l’annonce des résultats préliminaires d’une récente réunion.

Cette réunion devait tenir un vote des actionnaires qui permettrait à l’entreprise de poursuivre sa transformation en entreprise de commerce électronique. Cela implique la cession de son entreprise de brique et de mortier Bendon.

Selon un communiqué de presse de la société, les votes préliminaires ont des actionnaires de l’action NAKD soutenant un tel changement. La nouvelle de l’approbation est ce qui a fait grimper les actions de l’action alors que les investisseurs se préparent à la transformation.

Naked Brand note que ce changement devrait être officiellement accepté vendredi prochain. Une fois terminé, l’entreprise deviendra une entreprise de commerce électronique de premier plan sur le marché des vêtements intimes. Le désinvestissement se traduira également par une trésorerie de 270 millions de dollars et aucune dette.

Justin Davis-Rice, le PDG de Naked Brand, a déclaré cela à propos de la nouvelle qui fait augmenter le stock de NAKD aujourd’hui.

“ Avec une trésorerie disponible de 270 millions de dollars, un bilan propre sans dette et une équipe de direction et un conseil d’administration revigorés, je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l’idée d’exécuter notre stratégie commerciale pour finalement stimuler la croissance des revenus avec un flux de trésorerie disponible positif. “